Gina Pistol, panicată înainte de naștere. Se apropie marele moment pentru iubita lui Smiley

Gina Pistol a început să fie tot mai panicată înainte de marele eveniment din viața ei. Frumoasa blondină este pe ultima sută de metri cu sarcina și a mărturisit că începe să realizeze ce urmează să se întâmple în perioada următoare.

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” este tot mai obosită și nu mai are chef să facă nimic. Vedeta urmează să nască în 1-2 săptămâni, discuția cu medicul anestezist făcând-o să-și dea seama ce se va întâmpla în momentul în care va deveni mamă.

Iubita celebrul artist Smiley realizează că nu va fi o naștere ușoară, punându-și încă de pe acum problema dacă va fi o mamă bună și răbdătoare. Gina Pistol este neliniștită din acest punct de vedere, la momentul actual fiind ușor panicată.

Gina Pistol, aproape de punctul de a deveni mamă. A intrat în panică

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul.

Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a spus Gina Pistol fanilor de pe rețelele de socializare în urmă cu puțin timp.

Smiley are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață, cu care are o relație foarte frumoasă de mai bine de 4 ani. Povestea lor de dragoste a început timid, cântărețul povestind că nu s-au plăcut la prima vedere, deși se simpatizau unul pe celălalt.

„M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere. Ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural.

E o fată cu suflet mare, foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare. Nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină.

De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv. Dar mă ajută pur și simplu pentru că nu pune presiune. Nu pune întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile sau orele petrecute la studio.

Are foarte multe calități ca femeie și ca om”, a mărturisit Smiley în podcastul realizat de naistul Damian Drăghici pe canalul său de Youtube.