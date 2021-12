Gina Pistol, la cârma Asia Express 5? Ce a dezvăluit prezentatoarea de la Antena 1

Prezentatoarea de la Antena 1 , la edițiile speciale care au fost dedicate postului de televiziune care a împlinit 28 de ani.

Vedeta a lipsit un sezon de la Asia Express, perioadă în care s-a ocupat de creșterea fiicei sale și a lui Smiley, Josephine, care a venit pe lume în martie anul acesta.

În prezent, Gina Pistol revine ușor-ușor pe sticlă, de aici și curiozitatea fanilor legat de competiția care s-a încheiat recent și i-a făcut câștigători pe Mihai și Elwira Petre.

Gina Pistol, adevărul despre reîntoarcerea la Asia Express. Ce a declarat frumoasa blondină

„La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul. Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă…

Mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor.

Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta.

Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?”, a mărturisit Gina Pistol în de pe Youtube.

Gina Pistol, prezentatoarea Asia Express 5? Ce a declarat

Întrebată dacă are de gând să revină la cârma competiției de la Antena 1, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acest lucru. Vedeta nu a luat o decizie în acest sens.

Iubita artistului Smiley a precizat că nu-și poate lua fiica la filmări și în plus, partenerul ei de viață nu ar fi de acord cu această decizie, deși la sezonul următor Josephine ar avea 1 an.

„Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an. Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul.

Ar putea sta cu colegii mei, dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”, a mai completat Gina Pistol, în același interviu.