Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef, nu mai poate gusta din preparatele concurenților! “Mi-am făcut o analiză și mi-a ieșit intoleranță la… ” Exclusiv

Gina Pistol va filma cu greu noul sezon MasterChef, de la Pro Tv! Prezentatoarea nu se va mai putea atinge de preparatele delicioase pregătite de concurenți, după ce a primit “interzis” de la medici să mănânce anumite alimente.

Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef: “Doamne, iubesc mâncarea”

Nici înainte nu apuca să guste mare lucru, pentru că nu mai rămânea mai nimic pe farfurii, însă din noul sezon nu va mai pune gura pe nimic. Practic, va filma numai în miros de mâncare, însă va gusta doar din pachetul pregătit de ea, de acasă. Va fi un “chin”, după cum a dezvăluit Gina Pistol, pentru FANATIK.

“Nu apuc să gust din preparatele lor, îți dai seama că stând aici, uitându-mă la ei ce gătesc, îmi e poftă, mai trec pe lângă ei. Dar niciodată n-a putut să gust din preparatul final. Nu mai rămâne în farfurie.

De poftit, poftesc. Doamne, iubesc mâncarea. , văzând ce fac ei și nu poți să guști. E chin!

Mi-am făcut o analiză și mi-a ieșit intoleranță, cum se spune, la histamină. Si va trebui ca pentru o perioadă de timp să-mi scot foarte multe alimente din alimentație. Și asta, dacă vreau să îmbătrânesc nu doar frumos fizic, să îmbătrânesc și sănătos, cum s-ar zice”, a declarat Gina Pistol, pentru FANATIK.

Gina Pistol, eforturi mari pentru siluetă: “Inainte nu mâncam 3 zile se vedea, acum nu trebuie să mănânc 2‑3 luni ca să se vadă”

Noua alimentație o ajută să-și țină și greutatea sub control, asta pentru că nu are multe opțiuni în ceea ce privește preparatele pe care le poate consuma. Pentru noua ei alimentație, prezentatoarea tv și-a comandat câteva cărți pentru a se informa exact ce are voie să mănânce și ce nu.

“Am siluetă? Mulțumesc. Fac eforturi mari. După anumită vârstă… Când văd o femeie trecută de 36 de ani, care arată bine, hai 40, îmi dau pălăria jos în fața ei. Pentru că am văzut pe pielea mea cât de greu este. Ce funcționa înainte, nu mai funcționează acum.

Iar eforturile sunt mai mari, adică dacă înainte nu mâncam 3 zile se vedea, acum nu trebuie să mănânc 2‑3 luni ca să se vadă.

Mă ajută și faptul că mi-am făcut această analiză care mă ajută, da, să-mi mențin și greutatea sub control.

Bună întrebare! Mi-am comandat niște cărți să le citesc, să văd. Nu prea multe de mâncat, ceea ce e bine este că nu o să mai mănânc prost, haotic”, mai spune vedeta.

Gina Pistol: “Tot ce se întâmplă în stomacul nostru, influențează. Nu doar fizic, și inclusiv emoțional”

Gina Pistol își dorește, în primul rând să fie sănătoasă, și apoi să se și mențină la un anumit număr de kilograme. Însă, prioritară este sănătatea. Vedeta Pro Tv a ajuns la concluzia că trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

“Este o analiză pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o facă orice om. Pentru că tot ce se întâmplă în stomacul nostru, influențează. Nu doar fizic, și inclusiv emoțional ne influențează. Adică stări de oboseală continue, de anxietate, de depresie, tot din stomac pleacă.

Plus, că în viața unei femei apar niște schimbări după o anumită vârstă, și încerc să găsesc soluția cea mai bună pentru mine. Să încerc să îmbătrânesc așa cum îmi doresc eu. Pentru că atunci când ești tânăr nu-ți pasă ce mănânci, ce bei, cât dormi, ai impresia că ești nemuritor.

Dar de când cu fetița care a cuplul nostru, ne dăm seama, și eu, și Andrei (Smiley – n.r. ), noi, vrem nu vrem, trebuie să fim cel puțin 15 ani sănătoși. Pentru ea. Că nu vreau să devin o povară pentru un copil care va fi adolescent. Și să îmbătrânim sănătos”, ne-a mai spus Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef.