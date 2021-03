Doar câteva zile o mai despart pe Gina Pistol de momentul în care își va strînge fetița în brațe, însă prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” se confruntă cu probleme înainte de marele eveniment.

Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, iubita lui Smiley le-a dezvăluit fanilor că nu poate scăpa de o problemă frustrantă, dar des întâlnită la femeile însărcinate, mai ales cele care urmează să nască cât de curând.

Gina Pistol a fost sfătuită de toată lumea să doarmă cât ami mult în această perioadă, însă creierul nu vrea să coopereze cu ea. Blondina le-a spus fanilor că se trezește des în timpul nopții și nu poate adormi la loc.

Gina Pistol, probleme înainte de naștere. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite nu știe ce să mai facă

Gina Pistol urmează să nască în câteva zile și așteaptă cu sufletul la gură acest eveniment, mai ales că este primul ei copil, după ce medicii i-au spus de multe ori că nu are posibilitatea de a deveni mamă. Iată că frumoasa prezentatoare a avut parte de un adevărat miracol și acum este gata să-și primească fetița acasă.

Blondina nu este ocolită de probleme, ba chiar se confruntă cu unele destul de enervante în ultimele zile ale sarcinii. Vedeta de la Antena 1 le-a mărturisit fanilor că nu se poate odhni și că se trezește destul de des.

Gina Pistol este de părere că lipsa somnului este ca un „antrenament” pentru nopțile lungi care vor urma odată cu nașterea micuței

„În perioada asta, toată lumea îmi recomandă să dorm, dar ce credeți, nu pot să dorm. Dorm o oră jumătate, două, cel mult, mă trezesc, am anumite nevoi. Cumva, cred că mă pregătesc pentru ce va urma”, a declarat blondina pe InstaStory.

Gina Pistol, speriată că va aduce un copil pe lume

Deși este fericită că va deveni mamă, Gina Pistol se teme de ceea ce urmează și le-a mărturisit fanilor că își pune adesea întrebări legate de cum va fi ca părinte. În plus, discuția despre procesul de anesteziere cu medicul ei i-a creat și mai multă panică prezentatoarei TV.

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul.

Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, a mărturisit Gina Pistol acum câteva zile pe contul ei de Instagram.