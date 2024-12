Gina Pistol, Revelion în pijamale: “Este al treilea an în care rămân singură cu fiica, acasă”. Unde va fi Smiley în noaptea dintre ani

Gina Pistol va avea un Revelion asemănător anilor trecuți. Prezentatoarea MasterChef 2024 nu e nevoită să-și caute ținute spectaculoase pentru Noaprea dintre Ani, asta pentru că nu merge la niciun local.

Gina Pistol va sta acasă, alături de fiica ei, Josephine, în vârstă de aproape 4 ani. Micuța are programul ei de somn, astfel că mămica nu vrea să i-l dea peste cap. Smiley va cânta de Revelion, el având antamate concerte, ca în fiecare an. De Crăciun însă, Gina și Smiley vor sta cu familia, aceasta fiind o tradiție pe care o respectă în fiecare an.

Gina Pistol: “De Revelion, Andrei are treabă. Este al treilea an în care rămân singură cu fiica acasă pentru că nu o pot scoate din programul ei”

“Cum să petrec? Ca tot omul. Cumva iubesc luna decembrie, este o lună care mi se pare că are o încărcătură atât de faină, pentru mine, cel puțin și pentru cei dragi mie, dar trece atât de repede….

Și eu aștept cu nerăbdare și mă pregătesc, așa, ca tot omul, mai comand ceva de pe net, când am ocazia mai cumpăr un cadou în avans. Adică mă întâlnesc cu Moș Crăciun în avans.

Crăciunul întotdeauna îl petrecem în familie. De Revelion, nu știu unde are Andrei (Smiley – n.r.) treabă. Va cânta. Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură cu fiica acasă pentru că nu o pot scoate din programul ei, din rutina ei, cu somnul.

După care o să plecăm și noi într-o binemeritată vacanță și cam atât”, a declarat Gina Pistol, pentru FANATIK, recent, la evenimentul Premiile TV Mania, unde a fost premiată alături de colegii ei, Chef Florin Dumitrescu, Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Sorin Bontea.

Prezentatoarea tv spune că sărbătorile, în acest an, au cam luat-o prin surprindere. Fiind prinsă în diverse proiecte, Gina Pistol nici nu a realizat că se apropie Crăciunul. La un moment dat chiar intrase în panică când a realizat că magazinele sunt decorate deja de sărbători, iar ea nu apucase să ia cadourile.

Gina Pistol, al treilea Revelion singură, acasă

“Recent am fost să cumpăr ceva pentru casă și am intrat într-un magazin de unde mai cumpăr eu una alta, și ce crezi? Magazinul era decorat cu decorațiuni de Crăciun. În momentul ăla, eram la început de luna noiembrie, mi s-a pus un gol în stomac și zic “vai de capul meu! N-am cumpărat cadourile”. Ca să înțelegeți cum m-a afectat psihic!”, ne-a mai spus vedeta.

Îi place să meargă la cumpărături, mai ales după cadouri, însă nu are atât de mult timp încât să colinde prin magazine. În perioadele în care este aglomerată, Gina Pistol preferă să facă shopping online.

“Când am timp și când merg în vacanță, îmi place să mă plimb prin magazine, să mă uit în vitrine, îmi place să ating hainele, da, merg la cumpărături. Dar atunci când sunt în lipsă de timp, le comand de pe net pentru că salvează, mai ales în ziua de astăzi, salvează mult timp”, mai spune ea.

Gina Pistol: “Nu gătesc de sărbători, asta fac mamele noastre”

Crăciunul în familie este o sărbătoare pe care prezentatoarea MasterChef 2024 o adoră. Fiica ei a mai crescut și a început să înțeleagă cât de cât ce înseamnă cadourile de sub brad, ce înseamnă să împodobească pomul.

“După ce împodobim bradul, o să-i povestesc eu mai multe despre Moș. Abia acum începe să înțeleagă puțin despre ce este vorba. E fascinată, îi place când vede bradul împodobit, îi place când desfacem cadourile. Dar abia acum începe ea să înțeleagă ce e Crăciunul”, a mai declarat Gina Pistol, pentru FANATIK.

De Crăciun și Revelion, Gina Pistol este scutită de gătit. Mama , așa că vedeta nu mai are decât să-și împodobească bradul și să pregătească darurile. Atât mama ei, cât și cea a lui Smiley, sunt două gospodine desăvârșite care vor pregăti preparate tradiționale.

care adoră salata boeuf și sarmalele. După aceste sărbători, vedeta s-ar putea să aibă câteva kilograme în plus. Nu-și face griji însă pentru că la fel de repede va scăpa de ele.

“Nu gătesc de sărbători, asta fac mamele noastre. Eu sarmale mai bune decât mama n-am cum să fac sau salata boeuf. Da, voi mânca și eu, din păcate. Mănânc pentru că îmi place mâncarea, salata de boeuf, murăturile, și sarmalele și… lista continuă. După Crăciun. o să se vadă că am mâncat de sărbători”, a adăugat Gina Pistol.