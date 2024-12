Gina Pistol, schimbare totală de look. Cine este omul care se ocupă de ținutele vedetei

Gina Pistol este una dintre cele mai plăcute prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea de la MasterChef apare des pe micul ecran, iar look-ul ei trebuie să fie mereu fără cusur. De aceste detalii se ocupă un celebru designer vestimentar, colaborarea dintre ei având un rezultat spectaculos.

Gina Pistol și-a schimbat complet abordarea stilistică

Cu toții o știm pe și cât de prezentă este vedeta în fața telespectatorilor. Aparițiile sale au fost mereu apreciate, însă chiar și așa, blondina a simțit nevoia de o schimbare din acest punct de vedere.

Și cum ceea ce își propune realizează mereu cu brio, vedeta a apelat la un celebru designer vestimentar. Acesta îmbracă vedetele cu eleganță și bun gust, motiv pentru care și această colaborare este una de excepție.

Este vorba despre Neculai Stanciu, un tânăr designer ce îmbină perfect piesele vestimentare cu personalitatea clienților săi. Contactat de FANATIK, acesta ne-a dezvăluit criteriile după care se ghidează atunci când concepe look-ul Ginei Pistol.

Neculai Stanciu este noul designer vestimentar al vedetei

Așa cum precizam în rândurile de mai sus, Neculai Stanciu este cel care se ocupă acum de ținutele prezentatoarei de la MasterChef. Gina Pistol este prezentatoarea show-ului culinar, iar mai nou face parte și din echipa .

De acum încolo, blondina va sta de vorbă cu participanții competiției muzicale și va aduce în fața telespectatorilor emoțiile trăite de concurenți. Și cum aparițiile sale televizate sunt foarte dese, Gina Pistol trebuie să fie bine pusă la punct din punct de vedere vestimentar.

„Sunt fan Vocea Romaniei! O urmăresc entuziasmată încă de la primul sezon. Am urmărit Vocea României, de pe canapeaua de acasă, din platou, alături de ceilalți oameni din public și mi-a plăcut de fiecare dată.

Aseară am avut ocazia să trăiesc emoțiile (și am avut muuuuuuulte emoții) și mai intens alături de jurați și de toți acești tineri minunați și talentați care concurează în acest sezon. A fost epic!”, a scris Gina Pistol după prima sa experiență la Vocea României.

„Este o responsabilitate mare”

De look-urile sale se va ocupa Neculai Stanciu, iar prima ținută pe care a abordat-o a fost un real succes. Tânărul a mărturisit că și-a dorit să pună în evidență trăsăturile vedetei, pentru că mama natură a înzestrat-o cu o frumusețe aparte.

„Eu am ținut cont să îi scot în evidență trăsăturile ei. Este o tipă cu trăsături frumoase și, din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai frumoase femei din România.

Este o responsabilitate mare, pentru că este destul de greu să lucrezi cu o femeie ca ea, din acest punct de vedere. Cumva, trebuie să o scoți pe ea în evidență, nu să pui un item care să iasă în evidență. Fie că e un trend anume, fie că e o accesorizare anume care se poartă.

Trebuie să ții cont de cine este ea și ce e ea ca femeie, după te gândești la styling. Eu m-am gândit ca styling-ul pe care îl realizez să o pună pe ea în evidență.

Nu să poarte un item care să fie în trend și să iasă în evidență prin treaba asta, pentru că nu are nevoie de acest lucru. Nu m-am legat de item-uri cu print sau colorate, tocmai de asta.

Se întâmplă să iasă în evidență print-ul, o culoare. Trebuia să mă focusez pe ieșirea ei în evidență și de asta am ținut cont”, a declarat Neculai Stanciu pentru FANATIK.

O abordare stilistică potrivită trăsăturilor Ginei Pistol

În ceea ce privește look-ul final, Neculai a apelat la un wetlook pentru a-i scoate în evidență trăsăturile feței. A abordat câteva trucuri esențiale pentru a oferi o imagine plăcută ochiului prin vestimentația aleasă.

„Dacă vorbim strict de look, am încercat să-i pun în evidență trăsăturile feței. Este o tipă foarte expresivă și de asta am apelat la acest wetlook.

Faptul că am pus un top nude pe dedesubtul sacoului oversize este pentru a da idee de piele goală. Am apelat la fusta scurtă pentru a-i scoate în evidență picioarele. Are picioare frumoase și trebuie puse în evidență.

Toate acestea o scot pe ea în evidență și nu iese neapărat styling-ul în evidență. Sacoul un umeri supradimensionați, asta a făcut. I-a încadrat foarte bine silueta și a scos în evidență trăsăturile și punctele ei forte”, a mai spus acesta.