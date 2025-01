Gina Pistol și Smiley, imagine emoționantă alături de Josephine, fiica lor. Cei trei au petrecut noaptea de Revelion împreună

Gina Pistol și Smily au avut parte de un an plin de fericire și momente frumoase alături de Josephine. Cea mică le aduce mereu zâmbetul pe buze, iar noaptea de Revelion a fost cu atât mai specială.

Gina și Smiley, moment emoționant

Noaptea dintre ani a fost prilej de petrecere pentru toată lumea. Nici și Smiley nu au stat departe de distracție, deși astăzi au plecat în vacanță.

Când ceasul a bătut miezul nopții, cei trei au fost prezenți într-un restaurant, acolo unde au petrecut de minune. Nici Josephine nu a lipsit din peisaj.

S-au distrat în familie și au surprins momentul emoționant într-o fotografie. Josephine stătea în brațele tatălui ei, în timp ce Gina o ține de mână pe cea mică și o privea cu dragoste.

Imaginea a fost postată pe rețelele de socializare și a stârnit admirația publicului. Fanii i-au felicitat pentru familia frumoasă pe care o au și le-au transmis gânduri bune.

„La mulți ani! Dansul nostru în 3 a fost minunat în 2024! Abia așteptăm dansul din 2025! Vă dorim numai bine în noul an!”, este mesajul transmis de Smiley în mediul online.

Gina și Smiley, vacanță în prima zi din an

Și, după ce au petrecut cum se cuvine trecerea în noul an, aceștia și-au făcut bagajele și au plecat într-o vacanță bine meritată. Chiar în prima zi din 2025, artistul a postat o imagine din aeroport, semn de entuziasm.

Recent, prezentatoarea de la a dezvăluit că vor pleca în Asia. La momentul acela nu era sigură că soțul ei va petrece Revelion cu familia, din cauza muncii. Din fericire pentru ei, 2025 i-a prins împreună și mai fericiți ca niciodată.

„Și Revelionul… să vedem. Vedem dacă anul ăsta Smiley rămâne acasă cu noi. Așa sper. A avut oferte departe de casă, iar noi pe 1 ianuarie 2025 plecăm în vacanță în Asia și stăm aproximativ două săptămâni.

Dacă are cântare de Revelion, eu rămân acasă cu copilul. Nu pot să o țin toată noaptea trează. Sunt oameni care se bucură să îl vadă, să îl audă.

După ce mai crește fiica, o să-l însoțim. De când am născut, de când am devenit părinți, în fiecare an el s-a dus, a avut cântări prin țară de Revelion, și eu rămâneam acasă cu copilul.

O culcam pe fii-mea, mai stăteam puțin la televizor, îi dădeam mesaj lui Smiley după 12.00 noaptea și mă culcam și eu”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.