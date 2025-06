Gina Pistol și Smiley nu pleacă în vacanță anul acesta. Motivul pentru care cei doi au ales să rămână acasă. ”E cam greu”

Anul acesta, Smiley și Gina Pistol vor sta acasă. Cele două vedete de la PRO TV au decis să nu mai plece în nicio vacanță în 2025. Care a fost motivul care i-a convins să nu își mai facă bagajele pentru călătorii.

Smiley și Gina Pistol nu pleacă în vacanță anul acesta

formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din lumea mondenă. Cei doi au o familie superbă, iar de când a apărut Josephine, viața lor s-a schimbat radical.

Venirea pe lume a lui Josephine a fost un moment magic pentru Smiley și pentru Gina Pistol. Gina a fost cea care a petrecut cel mai mult timp alături de micuță, însă acum, vedeta a revenit pe micile ecrane.

Atât Smiley, cât și Gina Pistol sunt implicați în tot felul de proiecte care le ocupă mult timp. Tocmai din acest motiv, ambii au fost nevoiți să facă anumite sacrificii. Primul lucru pe care l-au ”tăiat” de pe listă au fost vacanțele.

De ce au ales Gina Pistol și soțul ei să rămână acasă

Cei care îi urmăresc pe în mediul online știu foarte bine că cei doi adoră să călătorească. Au mers în multe vacanțe împreună, inclusiv cu Josephine și nimic nu s-a comparat cu experiența unei călătorii cu familia. Totuși, anul acesta, Smiley și soția lui vor spune pas vacanțelor.

Într-un interviu acordat pentru , Smiley a recunoscut că programul încărcat îl va ține departe de călătorii în 2025. Artistul are multe proiecte la care muncește și nu a reușit să își elibereze deloc agenda pentru a planifica o vacanță alături de Gina și de micuța Josephine.

”Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când.”, a declarat Smiley.

Nu doar Smiley este ocupat, ci și Gina Pistol. Prezentatoarea MasterChef România are multe proiecte și nici nu concepe să plece undeva fără partenerul ei. Și pentru că nu au la dispoziție timpul liber pe care și l-ar fi dorit, cei doi au decis să amâne orice vacanță de anul acesta.