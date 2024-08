Gina Pistol, transformare radicală pentru emisiunea MasterChef România: ”Simt niște schimbări în organismul meu”

Gina Pistol, pentru emisiunea MasterChef România. Vedeta de la Pro TV simte niște schimbări în organism și asta o determină să fie foarte atentă la felul în care arată în lumina reflectoarelor.

Gina Pistol, schimbare uriașă pentru show-ul culinar MasterChef România. Prezentatoarea spune ce se întâmplă în corpul său

Gina Pistol, schimbare uriașă pentru MasterChef România. Prezentatoarea spune ce se întâmplă în corpul său. Soția lui Smiley recunoaște că a început să practice mai mult sport și să aibă o alimentație echilibrată.

ADVERTISEMENT

O perioadă destul de lungă a consumat alimente care au dezechilibrat-o, precizând că nu este adepta înfometatului. Frumoasa blondină a mâncat foarte prost, dovadă că acum a apelat la un regim personalizat.

„Da, am început de curând. M-am mai antrenat acum mulți ani. Și acum simt niște schimbări în organismul meu. Nu foarte plăcute. Și, cumva, vreau să mă reconectez cu corpul meu.

ADVERTISEMENT

Pentru că și nemâncatul, dietele ținute prost, te dezechilibrează. Nu pot eu să mă înfometez. Îmi place mâncarea. Dar am mâncat prost. La un moment dat, am avut perioade în care am mâncat foarte prost.

Dar, acum mă țin de dietă. Și mi-e foarte greu la filmări să țin dietă, pentru că stau înconjurată de mâncăruri și de tot felul de mirosuri, iar eu sunt pofticioasă”, a mărturisit Gina Pistol pentru .

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, pregătită pentru revenirea pe micile ecrane

Gina Pistol se simte pregătită pentru revenirea pe micile ecrane, după ce a renunțat la contractul cu Antena 1. Soția lui Smiley a semnat cu Pro TV pentru o emisiune culinară pentru care a trebuit să facă schimbări serioase.

Frumoasa blondină s-a pus pe slăbit pentru că acumulase câteva kilograme în plus în timpul sarcinii. A reușit să elimine 15 kilograme într-o perioadă extrem de scurtă, de numai 5 săptămâni, datorită unei diete stricte.

ADVERTISEMENT

De asemenea, vedeta nu a renunțat nicio secundă la gândirea pozitivă care a ajutat-o enorm în acest proces. În plus, Gina Pistol are o antrenoare care îi spune ce exerciții să facă pentru a se menține în formă.

„Eu zic că mai pot să dau jos”, a mai spus soția lui Smiley, mai arată sursa menționată mai devreme. În prezent, moderatoarea de la MasterChef România are 65 de kilograme, după ce în sarcină ajunsese la 80 de kilograme.