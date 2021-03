Gina Pistol are toate motivele să fie fericită în această perioadă. Iubita lui Smiley a devenit mamă pentru prima oară, iar micuța Josephine a venit pe lume fără probleme. Prezentatoarea de la Antena 1 le-a mai dat acum încă o veste bună fanilor ei.

Cu toate că se bucură de fiecare clipă petrecută alături de micuța ei, Gina Pistol are și ea parte de problemele cunoscute de multe mămici. Doarme puțin, nu prea mai are timp pentru ea, iar transformările prin care trece corpul ei o dau puțin peste cap.

Însă, Smiley este un tătic implicat, așa că o ajută pe partenera lui de viață cât poate de mult. Acum, prezentatoarea Chefi la Cuțite a postat o fotografie pe conturile ei de pe rețelele de socializare, alături de un mesaj în care a făcut anunțul fericit pentru fanii ei.

Gina Pistol, veste bună după ce a devenit mamă!

Se pare că iubita lui Smiley a reușit să doarmă câteva ore legate, ba mai mult decât atât, chiar a avut timp să își spele și părul. Gina Pistol s-a bucurat apoi de razele soarelui, făcându-și o poză.

”Fața mea după ce am dormit cinci ore. Cinci ore legate. Am și părul spălat. Ce să mai zic, mă declar o femeie fericită.

De ce am specificat că am părul spălat, pentru că acum nu mai pot să-l spăl spontan. Să zic că fac duș și să spăl și părul așa. Nu, acum trebuie să fac programare”, a anunțat Gina Pistol pe contul ei de Instagram.

Cum arată micuța Josephine

Cu toate că nu i-a arătat chipul fetiței, Gina Pistol a postat online o imagine cu micuța. Se poate observa că poartă un costumaș alb, adorabil. Vezi AICI fotografia.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…

Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, declarat Smiley înainte să devină tată, la TV.

