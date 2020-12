Gina Pistol este deja în ultimul trimestru de sarcină și a mărturisit că se confruntă cu unele probleme care îi îngreunează viața de zi cu zi. Chiar dacă uneori are dureri supărătoare, blondina este fericită că trăiește un asemenea miracol și abia așteaptă să-și strângă fetița în brațe.

Prezentatoarea de la Antena 1 ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare și le împărtășete diverse lucruri legate de muncă sau viață personală. Vedeta este întotdeauna sinceră cu internauții și le dezvăluie cum decurge sarcina ei.

Gina Pistol a mărturisit că nu îi este deloc ușor să treacă prin toate aceste simptome deranjante, însă este recunoscătoare că are parte de un asemenea miracol.

Gina Pistol vorbește despre problemele din sarcină: „Am dureri de simt că înnebunesc”

Gina Pistol așteaptă cu nerăbdare finalul lunii februarie 2021, atunci când este programată nașterea fetiței ei și a lui Smiley. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a mărturisit că are parte de mai multe simptome insuportabile, însă este fericită că va aduce o viață pe lume, mai ales că medicii i-au spus că șansele să devină mamă sunt foarte mici.

Aflată în cel de-al treilea trimestru de sarcină, vedeta a dezvăluit și problemele care vin la pachet cu bucuria de a deveni mamă, care include dureri, lipsa somnului sau oboseală.

„Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată

Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie și dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă lovește fiica mea.

Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, a spus vedeta, conform verdict.ro.

Smiley și Gina Pistol au dat marea veste la finalul lunii septembrie, atunci când au filmat un videoclip cu întrebări și răspunsuri adresate unul altuia, prin care i-au lămurit pe fani despre diverse aspecte din viața lor.

Gina Pistol a fost nevoită să renunțe la sezonul 4 „Asia Express” din cauza sarcinii, însă continuă să filmeze pentru sezonul 9 „Chefi la cuțite”, unde stă aproape toată ziua.