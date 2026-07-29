Ginerele lui Donald Trump este în spatele planului de privatizare a Cupei Mondiale. Milioane de dolari în joc

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Fotbalul pe care îl cunoaștem este pe cale să se schimbe. FIFA se pregătește pentru o mutare istorică fără precedent: privatizarea parțială a Cupei Mondiale. În spatele acestui proiect ambițios se află o alianță între președintele FIFA, Gianni Infantino, și Jared Kushner, ginerele actualului președinte SUA, Donald Trump.

Planul FIFA de privatizare a Cupei Mondiale

Gianni Infantino, , a întocmit După dezvăluirile făcute inițial de jurnaliștii englezi de la The Times și Financial Times, forul de la Zurich a confirmat crearea unei noi entități comerciale, FIFA Forward Enterprise (FFE). Această companie va prelua și va gestiona drepturile comerciale ale celor mai importante competiții ale lumii, anume Cupa Mondială (atât cea masculină cât și cea feminină), dar și Cupa Mondială a Cluburilor (Mondialul Cluburilor, ).

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Obiectivul gigantului organism fotbalistic este acela de a atrage investitori privați gata să pompeze sume uriașe. Evaluată inițial la peste 20 de miliarde de dolari, noua entitate FFE intenționează să atragă doar în acest an capital privat în valoare de 4,2 miliarde de dolari. FIFA intenționează să păstreze pachetul majoritar de acțiuni în FFE, în timp ce un pachet substanțial va fi distribuit celor 211 federații naționale afiliate, dar și marilor fonduri private de investiții.

Ginerele lui Donald Trump, direct implicat în planul FIFA

Jared Kushner, omul de afaceri american și totodată ginerele lui Donald Trump, este vizat în planul nebunesc pus la cale de FIFA. Datorită legăturilor sale comerciale și financiare la cel mai înalt nivel, Kushner este văzut drept o persoană esențială în atragerea capitalului privat american și din Orientul Mijlociu pentru a transforma din temelii structura financiară a fotbalului.

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FRF, recompensată de FIFA. Ce sumă poate încasa Răzvan Burleanu

Pentru a-și asigura continuitatea la conducerea FIFA și implicit voturile și sprijinul total al federațiilor naționale în vederea obținerii unui nou mandat în 2027, Gianni Infantino le promite șefilor din fotbalul mondial sume importante. Dacă în prezent fiecare federație primea circa 8 milioane de euro o dată la 4 ani, noul plan garantează fiecărui membru sume incredibile:

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76 de milioane de dolari garantate pentru fiecare federație membră, defalcate în mai multe tranșe

20 de milioane de dolari grant unic pentru infrastructură majoră (stadioane, baze de pregătire, centre de tineret)

Practic, FRF, condusă de Răzvan Burleanu, ar urma să beneficieze de o infuzie de zeci de milioane de dolari în următorii ani dacă proiectul este votat. În total, FIFA promite că va pompa peste 10 miliarde de dolari în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

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Ce salariu ar urma să aibă Gianni Infantino și ce spune despre întregul plan

Bineînțeles că de pe urma noului plan profită și Gianni Infantino. Președintele FIFA ar urma să aibă un salariu colosal odată ce va prelua conducerea absolută a noi organizații, venitul său urmând a crește de peste 10 ori. El vede totul ca pe o evoluție firească și benefică fotbalului. „Pentru următoarea fază de creștere, este nevoie de o structură în care latura comercială să funcționeze ca o afacere concentrată, iar valoarea sa să fie distribuită mai bine și mai echitabil la nivel global.

Fiecare asociație membră trebuie să aibă o parte echitabilă și să își poată determina propriul viitor, în loc să depindă de alții. Dorim să investim masiv chiar și în cele mai îndepărtate regiuni ale lumii”, a declarat recent președintele FIFA.

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