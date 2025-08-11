Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte „vizibil” în fotbalul românesc. Întrebarea care l-a făcut să închidă telefonul!

Gino Iorgulescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost motivul pentru care nu a fost foarte „vizibil” în ultimii ani.
Iulian Stoica
11.08.2025 | 23:36
Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte vizibil in fotbalul romanesc Intrebarea care la facut sa inchida telefonul
EXCLUSIV FANATIK
Care a fost motivul pentru care Gino Iorgulescu nu a mai fost atât de vizibil în fotbalul românesc. Sursă foto: Colaj Fanatik

După o perioadă mai lungă de absență, Gino Iorgulescu a revenit în acest sezon la meciurile din SuperLiga. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a fost surprins de reporterii FANATIK fie pe „Arena Națională”, „Arcul de Triumf” ori stadionul din Giulești. Cum motivează fostul fotbalist că în anii trecuți nu a mai fost atât de „vizibil”.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte „vizibil” în fotbalul românesc

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gino Iorgulescu a mărturisit că s-a ferit de viața publică în ultimii ani, motivul principal datorându-se problemelor din viața privată, acestea pornind de la accidentul mortal comis de fiul său, Mario.

Întrebat despre situația fiului său, Gino Iorgulescu a transmis că acesta nu este bine și a „închis” la scurt timp după, președintele LPF fiind vizibil afectat de acest lucru.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Horia Ivanovici a deschis subiectul: „Ce răspundeți celor care vă critică pentru că nu sunteți vizibil. E adevărat, în ultimul timp v-am văzut pe stadioane. Știți foarte bine că vi se reproșează că nu sunteți vizibil, că stați permanent ascuns, că nu se conduce așa fotbalul. Ce le răspundeți acestora?”.

„Nu puteam să ies în lume! Lumea din România a început să fie rea”

Răspunsul lui Gino Iorgulescu nu a întârziat să apară: „Au fost critici pentru că am avut problemele pe care le-am avut. La ce s-a scris prins presă… A înrăit lumea și nu puteam să ies în public ca să fiu înjurat de către toți pe nedrept.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Acum vorbim serios, mă refer la faptul când a comis-o băiatul meu. Era bolnav și major când s-a întâmplat. O să se bage în ziare tot timpul de problemele pe care le am.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea...
Digisport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!

Nu puteam să ies în lume! Lumea, în România, a început de mult timp să fie rea. (n.r. – Mario e bine, domn președinte?) Nu e bine și nu voiam să mă întrebi de chestia asta!”, a declarat Gino Iorgulescu.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu, detalii despre absența sa din fotbalul românesc

Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din...
Fanatik
Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din Pipera” după pozele de la biserică: „Ia trimite-mi și mie să le văd și eu!”
Fanatik SuperLiga, marți, 12 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 12 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați după Oțelul – Rapid
Florin Gardoș l-a „scanat” pe Romanchuk, fundașul golgheter al Craiovei. „Cel mai bun...
Fanatik
Florin Gardoș l-a „scanat” pe Romanchuk, fundașul golgheter al Craiovei. „Cel mai bun din campionat. Mai aștept să-l văd pe faza defensivă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!