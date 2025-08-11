Gino Iorgulescu a intrat în direct la Fanatik SuperLiga după ce Șucu i-a cerut demisia. „Cam agresiv! Nu mă pun la mintea lui!”. A explicat „cazul Edjouma”: „M-am consultat cu Burleanu”. Exclusiv

Este scandal în SuperLiga. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au făcut front comun în faţa FCSB-ului şi a preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu. Motivul este schimbarea regulamentului care prevede că un jucător exclus, poate să revină pe listă fără ca clubul să apeleze la alte artificii, precum rezilierea şi semnarea unui nou contract.

Gino Iorgulescu a intrat în direct la Fanatik SuperLiga după ce Șucu i-a cerut demisia

Gino Iorgulescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA şi a comentat . Preşedintele LPF a lămurit şi schimbarea de regulament, :

„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

„Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea”

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.

Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament.

Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: „La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!”. Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

„Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Tot ce se întâmplă în fotbal ar vrea să fie ca el, Şucu. Se grăbeşte.

Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt prăduitor. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a spus Gino Iorgulescu la FANATIK SUPERLIGA.