Gino Iorgulescu a stârnit furie în rândul patronilor din SuperLiga: „E rușinos! Dacă acceptăm o să murim proști!”

Patronul lui FC Botoșani, echipă aflată pe locul 2, Valeriu Iftime, spune că nu e de acord cu ceea ce vrea să facă șeful LPF.

Valeriu Iftime iese la atac după ce Gino Iorgulescu s-a gândit să schimbe statutul LPF

Omul de afaceri spune că șeful de la LPF dorește să facă o „obrăznicie” prin schimbarea propusă, una care l-ar ajuta să-și asigure un alt mandat în fruntea fotbalului din România.

„Ce propune Liga acum e din altă zona. Domnul Iorgulescu vrea să-și schimbe statutul pentru a-și botana un alt mandat. E ceva rușinos! În 10 ani la Ligă mi-a dat telefon de trei ori, iar acum nu mai răspunde. Nu poți schimba așa.

Mi se pare de neacceptat. Dacă noi, românii, cele 16 cluburi acceptăm asta, înseamnă că o să murim proști. Încearcă să-l scoată pe Dani Coman de la FC Argeș. Dar și aici ai orbul găinii, dacă știi că el vrea să candideze, o faci public? Nu poți face asta. Ei își încordează mușchii. Dacă ne uităm la mușchi încordați avem o problemă.

Eu la Liga Profesionistă de Fotbal aș aduce un tehnocrat, un economist bun. Cum promovează ei fotbalul de masă? Dacă domnul Dani Coman poate face asta, jos pălăria. Dar să-l scoți din sistem așa… . Mi se pare o obrăznicie. Eu nu cred că FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, CFR Cluj vor vota așa ceva. Nu cred!”, a declarat Valeriu Iftime la .

Ce schimbare vrea Gino Iorgulescu la LPF

a convocat o Adunare Generală Extraordinară pentru data de 13 noiembrie, la Poiana Brașov, iar acolo vrea să le propună șefilor de cluburi să facă următoarele schimbări.

Modificarea vizată în Statutul Ligii Profesionist de Fotbal i-ar permite lui Gino Iorgulescu să mai candideze de câte ori dorește la șefia LPF. Pentru că, Articolul 24, Punctul 5 spune: „Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani. Nu vor putea candida pentru funcția de președinte LPF persoanele care au avut această calitate timp de 2 (două) mandate, consecutiv, complete sau incomplete”.

Iar fostul internațional român dorește ca totul să fie scurtat la: „Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani”.

Dani Coman, blocat din a candida la șefia LPF?

de eventualele schimbări, care spun și că: „Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română, să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate și să nu fi fost declarate persona non grata de Adunarea Generală FRF”.

De data aceasta, amendamentul vine cu o completare: „și să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal”.

Astfel, actualul conducător al lui FC Argeș, Dani Coman, nu ar îndeplini condiția de a fi fost 5 ani la o echipă de club sub formă continuată.