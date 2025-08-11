Gino Iorgulescu, anunț-șoc despre drepturile TV din SuperLigă. „Vreau să le duc la 40 de milioane de euro pe an”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gino Iorgulescu a fost întrebat la un moment dat de către moderatorul Horia Ivanovici și în legătură cu situația din prezent privitoare la drepturile TV din SuperLigă.

Gino Iorgulescu, anunț de maxim interes în direct la Fanatik SuperLiga: „Vreau să ajung treptat la 40 de milioane de euro din drepturi TV”

Iar președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România a explicat că își dorește ca în viitorul apropiat să reușească să ducă suma totală încasată de cluburi undeva la 40 de milioane de euro pe sezon, în contextul în care în prezent încasările din acest punct de vedere se situează la 31 de milioane de euro brut per stagiune competițională.

Pe de altă parte însă, fostul mare fotbalist a făcut cu această ocazie și mențiunea că această țintă a fost fixată nu pentru viitorul imediat, ci pentru un orizont de timp ceva mai îndepărtat, urmând ca această creștere să se facă, cel mai probabil, treptat, de la sezon la sezon.

„E o discuție pe care o să o lămurim zilele astea. O să se mărească puțin. Acum e 30 de milioane, plus un milion. 31 brut. Expiră peste doi ani. Păi da, să încercăm, pentru că vin vremuri grele, să mai ciupim ceva.

Vreau să îl duc mai mult, vreau să ajung la 40, cât are Federația. Da, dar nu imediat”, a spus Gino Iorgulescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat președintele LPF atacul lui Dan Șucu la adresa sa

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele LPF a comentat și subiectul reprezentat de faptul că pentru că acționarul majoritar de la Rapid a considerat că el le-a acordat un avantaj evident și neregulamentar lui Gigi Becali și celor de la FCSB prin intervenția în

Astfel, și, în plus, a catalogat abordarea lui Șucu drept una „cam agresivă”.

De asemenea, a punctat că este dreptul conducătorului clubului din Giulești să facă acest lucru, dar în egală măsură a precizat și că Șucu nu are puterea necesară pentru a decide de unul singur o eventuală plecare a sa din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.