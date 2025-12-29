Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o să termine campionatul!”

ADVERTISEMENT

Se anunță nori negri la două echipe din SuperLiga. Gino Iorgulescu a vorbit la final de an despre două formații din campionat care ar putea să nu încheie, așa cum se cuvine, sezonul competițional. Despre cine este vorba, de fapt.

Gino Iorgulescu a spus că există echipe care ar putea să nu încheie sezonul

SuperLiga are parte aproape în fiecare sezon de echipe care se confruntă cu probleme financiare și care fie retrogradează, fie ajung să dispară definitiv. Actuala stagiune nu a făcut nici ea abstracție.

Gino Iorgulescu, a vorbit despre situația drastică a două formații. Președintele LPF le-a numit pe Slobozia și Petrolul, care au șanse să nu termine sezonul.

„Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva. Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare.

Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem. Pierdem bani care ar trebui să-i dăm la echipele care sunt în Liga 1”, a spus Gino Iorgulescu, pentru

Vivi Răchită a anunțat o sumă record pe care Petrolul o datorează

Situația deficitară de la Petrolul a fost detaliată chiar de Vivi Răchită. Fostul mare fotbalist român, care a îmbrăcat tricoul prahovenilor în cariera sa, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că echipa de tradiție are datorii enorme.

„Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. I-am spus că au datorii de 6 milioane și el mi-a zis: ‘Ce 6 milioane că au ajuns la 8’.

Dacă s-a ajuns la 8, așa cum suntem în concordat preventiv, asta înseamnă că la vară se pune lacătul pe club”,