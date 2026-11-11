Gino Iorgulescu, gest surprinzător la inaugurarea bazei Rapidului, după ce Dan Șucu îi ceruse demisia. Foto

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Gino Iorgulescu (70 de ani) a fost unul dintre numele importante prezente la inaugurarea bazei de pregătire a Rapidului din Ștefăneștii de Jos. Apariția președintelui LPF la eveniment a fost una surprinzătoare, deoarece, în august 2025, între acesta și Dan Șucu izbucnise un conflict puternic. La vremea aceea, acționarul majoritar al Rapidului i-a cerut demisia de onoare lui Iorgulescu, acuzând conducerea Ligii că a favorizat-o pe FCSB.

Gino Iorgulescu, gest surprinzător pentru Dan Șucu la inaugurarea bazei Rapidului

Miercuri, 11 noiembrie, , un complex modern în care Dan Șucu a investit aproximativ 6,5 milioane de euro. La eveniment au participat mai multe personalități din fotbalul românesc, inclusiv Gino Iorgulescu.

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Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a felicitat conducerea giuleștenilor pentru investiția realizată și a apreciat condițiile de care vor avea parte fotbaliștii lui Daniel Pancu. În plus, Iorgulescu nu a venit cu mâna goală. Șeful LPF a adus o plachetă care să marcheze inaugurarea bazei.

„O bază de nivel european. Sperăm să ia și alții exemplul Rapidului. Am adus și noi (n.r. – LPF) o plachetă de felicitare, care să rămână peste ani drept amintire”, a fost mesajul transmis de Gino Iorgulescu.

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Dan Șucu nu a stat pe gânduri, iar acționarul majoritar al Rapidului a luat placheta și a așezat-o în noua vitrină de trofee și a transmis un mesaj sugestiv, referitor la „Avem vitrina, acum trebuie s-o și umplem”, a spus Dan Șucu.

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Dan Șucu îi cerea demisia lui Gino Iorgulescu: „Încrederea este iremediabil compromisă”

Imaginea de la inaugurarea bazei din Ștefăneștii de Jos e în contrast cu evenimentele care au avut loc în urmă cu exact 15 luni, pe 11 august 2025, atunci când Atunci, acționarul majoritar al Rapidului era revoltat de modificarea regulamentului privind completarea listei de jucători pentru SuperLiga. Schimbarea, aprobată în urma unei propuneri a LPF, le-a permis celor de la FCSB să-l reintegreze pe Malcom Edjouma în lotul pentru campionat.

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„Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă”, a transmis Dan Șucu la acel moment.

Conflictul a fost întreținut de președintele LPF. FANATIK SUPERLIGA. Președintele Ligii a respins acuzațiile și l-a atacat la fel de vehement pe patronul grupării de sub Podul Grant.

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„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Șucu este cam agresiv și crede că lumea este la picioarele dânsului”, declara atunci Gino Iorgulescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.