Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma: “A zis că încearcă să rezolve”

FCSB a câștigat cu 3-2 în fața celor de la Drita în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League. Gigi Becali a primit după meci un mesaj de la Gino Iorgulescu, președintele LPF, în legătură cu situația lui Malcom Edjouma.
FCSB a învins cu emoții Drita cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 2 goluri. Bucureștenii au căpătat o altă atitudine odată cu intrarea în repriza secundă a lui Malcom Edjouma.
După meci, Gigi Becali a fost impresionat de prestația mijlocașului francez și a declarat că a greșit în momentul în care l-a scos din lot. A doua zi, patronul FCSB-ului a dezvăluit că a fost contactat de Gino Iorgulescu în cazul fotbalistului, care nu poate fi trecut acum pe lista pentru campionat.
„Mi-a dat Gino aseară mesaj, că probabil l-a văzut pe Edjouma. Pe mine m-a ajutat când eram în tinerețe, adică sunt prieten cu el, îmi pare rău că trece printr-o situație grea și el.
Mi-a dat un mesaj că încearcă să rezolve problema. Trebuie să o rezolve de la anul, că au avut o situație iar… Păi cum dacă l-am trecut la Europa!?
Cum adică, jucătorul meu, eu am contract de 4 ani cu el, dar pe urmă trebuie să ai un contract de 3 zile ca să ți-l dau. Cum mă, contractul ăla e mai puternic, ăla e de 4 ani. Cum să-l anulezi contractul ăla?
Cum mă, adică e jucătorul meu, eu îi dau bani, salariu, dacă nu îi dau bani, salariu, mă dai la Comisie!? Eu îi dau bani jucătorului, cum să nu mă lași!?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.