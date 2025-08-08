Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma: “A zis că încearcă să rezolve”

Gigi Becali a primit după meci un mesaj de la Gino Iorgulescu, președintele LPF, în legătură cu situația lui Malcom Edjouma.

Gigi Becali primește ajutor de la LPF în cazul lui Malcom Edjouma. Ce se întâmplă cu mijlocașul francez

FCSB a învins cu emoții Drita cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 2 goluri. Bucureștenii au căpătat o altă atitudine odată cu intrarea în repriza secundă a lui Malcom Edjouma.

După meci, Gigi Becali a fost impresionat de prestația mijlocașului francez și . A doua zi, patronul FCSB-ului a dezvăluit că a fost contactat de Gino Iorgulescu în cazul fotbalistului, care nu poate fi trecut acum pe lista pentru campionat.

„Mi-a dat Gino aseară mesaj, că probabil l-a văzut pe Edjouma. Pe mine m-a ajutat când eram în tinerețe, adică sunt prieten cu el, îmi pare rău că trece printr-o situație grea și el.

Mi-a dat un mesaj că încearcă să rezolve problema. Trebuie să o rezolve de la anul, că au avut o situație iar… Păi cum dacă l-am trecut la Europa!?

„Eu îi dau bani jucătorului, cum să nu mă lași!?”

Cum adică, jucătorul meu, eu am contract de 4 ani cu el, dar pe urmă trebuie să ai un contract de 3 zile ca să ți-l dau. Cum mă, contractul ăla e mai puternic, ăla e de 4 ani. Cum să-l anulezi contractul ăla?

Cum mă, adică e jucătorul meu, eu îi dau bani, salariu, dacă nu îi dau bani, salariu, mă dai la Comisie!? Eu îi dau bani jucătorului, cum să nu mă lași!?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

