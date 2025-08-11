Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui! El e cu mobila, nu cu fotbalul! Nu mă plătește el! Eu aduc banii din drepturile TV”. Exclusiv

Dan Șucu, într-o reacție oficială pentru FANATIK, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Patronul de la Rapid consideră că ultima decizie a fost pro-FCSB, iar celelalte cluburi nu au fost consultate. Ei bine, președintele de la LPF, Gino Iorgulescu, a oferit un răspuns la FANATIK SUPERLIGA.

Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gino Iorgulescu a răspuns la și a transmis că nu este angajatul cluburilor, ci din contră, el aduce bani tuturor echipelor din SuperLiga prin drepturile de televizare. și că patronul Rapidului ar trebui să continue cu mobila, iar fotbalul să fie lăsat în mâna celor care se pricep.

Moderatorul Horia Ivanovici a amintit de declarațiile lui Dan Șucu: „A mai spus domnul Șucu să nu uitați că sunteți un angajat al lor (n.r. – patronilor de club)”.

Reacția lui Gino Iorgulescu nu a întârzia să apară: „Eu nu sunt un angajat al lor! Eu sunt ales de președinții de cluburi. Domnul Șucu a mai zis că mă plătește el, i-am spus că nu mă plătește el. (n.r. – Plătit regește) Regește? Eu am preluat ce avea și Mitică Dragomir înainte.

„Cum să mă plătească Dan Șucu? El este cu mobila, noi suntem cu fotbalul”

Domnul Șucu spune că el mă plătește. Cum să mă plătească el? Eu aduc banii de la drepturile TV prin contractul actual, care e destul de mare ,ținând cont de cum se joacă în România.

Eu l-am adus și împart la toate cele 16 cluburi banii. Că el vine și suplimentează la Rapid, asta e problema lui! Nu sunt angajatul nimănui! Șucu este cu mobila, noi suntem cu fotbalul.

Rotaru a fost sunat de Șucu și a stat pe capul lui ca să aibă pe cineva lângă el, ca să nu fie singurul care s-a sesizat de acest lucru. Asta mi-a spus Rotaru, a zis că nu se bagă prea mult în chestia asta. Tot așa, a zis că sunt sluga lui Gigi. în fine”, a declarat Gino Iorgulescu.

