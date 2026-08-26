Stiri sportive

Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor

A devenit oficial! Gino Iorgulescu vrea să rămână la Liga Profesionistă de Fotbal. A anunțat că o să candideze pentru un nou mandat și este convins că are susținerea cluburilor.
Flaviu Popa
26.08.2026 | 12:51
Gino Iorgulescu nu renunta la sefia LPF Decizia luata inaintea alegerilor
breaking news
Gino Iorgulescu vrea un nou mandat de președinte la LPF. Sursa foto - colaj Fanatik
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Gino Iorgulescu nu renunță la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Actualul președinte tocmai a anunțat că ia în calcul să candideze din nou. Din 2013 ocupă acesta funcția cea mai înaltă din LPF, dată la care l-a învins în alegeri pe predecesorul său, Dumitru Dragomir.

Gino Iorgulescu, un nou mandat la LPF

Nu mai puțin de 17 ani a condus Dragomir destinele LPF-ului. Pe 14 noiembrie 2013, Gino Iorgulescu reușea să-l depășească la numărarea voturilor și să preia puterea. „Candidez din nou, am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani sper să reușesc”, a afirmat Gino Iorgulescu.

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Actualul președinte al LPF consideră că a reușit să îmbunătățească fotbalul românesc în special prin aducerea de bani mulți din drepturile TV. Tocmai de aceea, Gino Iorgulescu speră că va fi ales din nou și va avea susținerea cluburilor, care apreciază ce a făcut.

„Am susținerea cluburilor, dacă tot timpul aducem bani. Sper să fiu ales”, a completat Gino Iorgulescu. Mai mult, șeful LPF a spus care sunt cele două mari argumente care îl recomandă pentru a conduce în continuare Liga Profesionistă de Fotbal.

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Gino Iorgulescu crede că a făcut mai multe lucruri bune pentru fotbalul românesc, drepturile TV fiind primul în top

Primul, evident, contractul uriaș făcut cu televiziunile, prin care cluburile primesc multe milioane de euro în fiecare an. Al doilea lucru, Gino Iorgulescu reamintește cum a dispărut Cooperativă din fotbalul românesc, astfel că meciurile se dispută pe teren, fără înțelegeri între conducători, antrenori sau jucători.

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„Cel mai important lucru, valoarea contractului (n.r. pentru drepturile de televizare). Apoi se discută despre sistemul care a rupt Cooperativa. Sunt două lucruri importante”, a completat Iorgulescu.

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În vârstă de 70 de ani, Gino Iorgulescu a rămas în memoria fanilor fotbalului pentru perioada petrecută ca și fotbalist la Sportul Studențesc. Peste 300 de meciuri în care a înscris 49 de goluri. Ca și conducător de fotbal s-a făcut remarcat în perioada de glorie a echipei FC Național, când era președintele grupării. Ulterior a devenit președintele LPF, iar acum se identifică cu acest post.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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