Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda dezamăgire”

Gino Iorgulescu nu este de acord cu și cere ca acesta să fie lăsat în pace pentru că nu este persoană publică.

Gino Iorgulescu a reacționat la scurt timp după declarațiile făcute de fiul său, Mario

Într-un comunicat de presă, șeful de la LPF se arată deranjat de faptul că fiul său, care se află în Italia, a dat un interviu unei publicații din România.

„În calitate de tată și tutore legal al fiului meu, Mario Iorgulescu, îmi exprim public profunda dezamăgire și indignare față de decizia de a difuza un interviu cu acesta, în pofida faptului că, în prealabil, prin intermediul avocatului meu, am încunoștințat oficial atât trustul de presă, cât și jurnalistul care a realizat interviul, cu privire la situația medicală și juridică reală a fiului meu.

Am comunicat în mod expres și documentat faptul că Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, că suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și că se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România, subsemnatul având calitatea de tutore legal recunoscut de autoritățile competente. Cu toate acestea, aceste informații esențiale, comunicate cu bună-credință și în scopul prevenirii unui prejudiciu grav, au fost ignorate, iar materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive.

Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, stă scris în prima parte a comunicatului.

Gino Iorgulescu spune că Mario Iorgulescu este vulnerabil și nu ar trebui astfel să dea interviuri

„Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării. De-a lungul timpului, mass-media a profitat în mod repetat de starea de vulnerabilitate a fiului meu, existând inclusiv plângeri penale formulate împotriva unor jurnaliști, însă, în mod regretabil, autoritățile statului nu au adoptat până în prezent nicio măsură concretă de protecție a unei persoane cu dizabilitate psihică gravă.

Constatând cu dezamăgire lipsa unor măsuri reale și efective de protecție la nivel național, vom sesiza fără ezitare autoritățile internaționale competente, în vederea sancționării tuturor acestor abuzuri și a încălcărilor sistematice ale drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități. Pe această cale, adresez o rugăminte fermă tuturor entităților mass-media ca, pe viitor, să se abțină de la orice referire la persoana lui Mario Iorgulescu, la starea sa de sănătate sau la aspecte ce țin de viața sa privată, înțelegând că orice astfel de demers nu poate avea decât un caracter abuziv și discriminatoriu.

Totodată, lansez un apel public către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, solicitând o implicare mai activă și mai vizibilă în protejarea persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, persoane care, asemenea fiului meu, nu se pot apăra singure împotriva expunerii, stigmatizării și abuzului mediatic. O societate se judecă nu după cum își tratează oamenii puternici, ci după cum își protejează cei mai vulnerabili membri. Gino Iorgulescu, Tată și tutore legal al lui Mario Iorgulescu”, a fost comunicatul emis de președintele LPF.

Accidentul în care Mario Iorgulescu a omorât un om. Acesta nu poate fi extrădat din Italia

În seara de 8 septembrie 2019, , fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a urcat la volanul unui Aston Martin și a condus cu viteză excesivă și sub influența alcoolului și a drogurilor, pierzând controlul asupra mașinii pe Șoseaua Chitilei din București. Mașina sa a lovit frontal un alt autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, Dani Vicol, care a murit pe loc. Accidentul a provocat un val intens de emoție și indignare în societate, nu doar pentru tragedia produsă, ci și pentru contextul social și juridic complex în care s-a desfășurat cazul.

Inițial acuzat de omor, Iorgulescu a văzut această încadrare schimbată ulterior în ucidere din culpă, iar procesul a cunoscut numeroase contestații și reevaluări în instanțele românești, inclusiv o condamnare la 8 ani și 8 luni de închisoare la Curtea de Apel București, după rejudecare.

În prezent, Mario Iorgulescu se află în Italia, unde este internat de mai mulți ani în clinici medicale, invocând afecțiuni psihice grave apărute în urma accidentului. Deși a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pedeapsa nu a fost pusă în aplicare, întrucât acesta nu se află pe teritoriul României. Autoritățile române au inițiat demersuri judiciare la nivel internațional, însă situația sa medicală și procedurile legale din Italia au întârziat până acum transferul sau extrădarea.