Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l va da jos de la președinția LPF

. Actualul conducător al Ligii Profesioniste, Gino Iorgulescu, a reacționat după afirmațiile făcute de fostul internațional.

Gino Iorgulescu i-a răspuns lui Dani Coman

, în care patronul Rapidului i-a cerut demisia. Președintele LPF a vorbit în cadrul emisiunii și despre afirmațiile făcute în luna iulie de Dani Coman. Conducătorul celor de la FC Argeș declara la acel moment că va câștiga alegerile pentru președinția LPF în cazul în care ar candida.

„Nu mă deranjează declarațiile lui Dani Coman, poate să declare orice. (n.r. a zis că dacă va intra, va câștiga sigur) Vedem la vremea respectivă. (n.r. îl vedeți ca pe un oponent?) Eu văd pe toată lumea care ar vrea să participe la alegeri ca oponent.

Nu pot să-l caracterizez pe Dani Coman, nu știu dacă e foarte puternic. El a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă, dacă el n-a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club.

El s-a mutat de la unul la altul. Nu pot să-l caracterizez și să spun că mi-e frică de el. Eu zic că dacă nu stai la un club mai mulți ani, să-l ții… El a și retrogradat, a mai și promovat. Nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile”, a declarat Gino Iorgulescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat Dani Coman despre postul de președinte al LPF

Dani Coman, actualmente președinte al nou-promovatei FC Argeș, a vorbit în luna iulie despre o posibilă candidatură pentru președinția LPF. „Dacă voi simți că am susținere, că sunt capabil să conduc Liga Profesionistă de Fotbal, atunci da, cu siguranță voi candida.

În doi ani se pot întâmpla foarte multe. Dar, dacă voi candida, voi câștiga. Ai auzit bine, da. Înseamnă că am încredere în mine, înseamnă că am încredere că pot face lucruri bune pentru fotbalul românesc”, a transmis fostul portar la FANATIK SUPERLIGA.

