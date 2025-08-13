Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l va da jos de la președinția LPF

Gino Iorgulescu i-a oferit o replică lui Dani Coman, după ce președintele lui FC Argeș a afirmat că îi va lua locul în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.
FANATIK
13.08.2025 | 13:36
Gino Iorgulescu raspuns acid in direct pentru Dani Coman care a spus cal va da jos de la presedintia LPF
EXCLUSIV FANATIK
Gino Iorgulescu a vorbit despre posibila candidatură a lui Dani Coman pentru șefia LPF. FOTO: colaj Fanatik

Dani Coman a afirmat în luna iulie la FANATIK SUPERLIGA că ar câștiga alegerile pentru președinția LPF dacă ar candida în 2027. Actualul conducător al Ligii Profesioniste, Gino Iorgulescu, a reacționat după afirmațiile făcute de fostul internațional.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu i-a răspuns lui Dani Coman

Gino Iorgulescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru a comenta mesajul dur al lui Dan Șucu, în care patronul Rapidului i-a cerut demisia. Președintele LPF a vorbit în cadrul emisiunii și despre afirmațiile făcute în luna iulie de Dani Coman. Conducătorul celor de la FC Argeș declara la acel moment că va câștiga alegerile pentru președinția LPF în cazul în care ar candida.

„Nu mă deranjează declarațiile lui Dani Coman, poate să declare orice. (n.r. a zis că dacă va intra, va câștiga sigur) Vedem la vremea respectivă. (n.r. îl vedeți ca pe un oponent?) Eu văd pe toată lumea care ar vrea să participe la alegeri ca oponent.

ADVERTISEMENT

Nu pot să-l caracterizez pe Dani Coman, nu știu dacă e foarte puternic. El a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă, dacă el n-a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club.

El s-a mutat de la unul la altul. Nu pot să-l caracterizez și să spun că mi-e frică de el. Eu zic că dacă nu stai la un club mai mulți ani, să-l ții… El a și retrogradat, a mai și promovat. Nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile”, a declarat Gino Iorgulescu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Ce a declarat Dani Coman despre postul de președinte al LPF

Dani Coman, actualmente președinte al nou-promovatei FC Argeș, a vorbit în luna iulie despre o posibilă candidatură pentru președinția LPF. „Dacă voi simți că am susținere, că sunt capabil să conduc Liga Profesionistă de Fotbal, atunci da, cu siguranță voi candida.

ADVERTISEMENT
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat...
Digisport.ro
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"

În doi ani se pot întâmpla foarte multe. Dar, dacă voi candida, voi câștiga. Ai auzit bine, da. Înseamnă că am încredere în mine, înseamnă că am încredere că pot face lucruri bune pentru fotbalul românesc”, a transmis fostul portar la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu A COMENTAT IN DIRECT posibila candidatura a lui Dani Coman la SEFIA LPF

Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu...
Fanatik
Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu devină tunel”
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste...
Fanatik
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare”
Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în...
Fanatik
Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în SuperLiga: ”E greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!