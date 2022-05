Gino Iorgulescu se pregătește de al treilea mandat de președinte la LPF. Fostul internațional nu are contracandidat la alegerile de marți

Situația de la Ligă este , acolo unde în urmă cu o lună unicul candidat Răzvan Burleanu era ales în unanimitate.

Gino Iorgulescu, noul și vechiul președinte LPF

În vârstă de 65 de ani, Gino Iorgulescu nu are nici cea mai mică emoție la Adunarea Generală a LPF, programată marți, 24 mai, de la ora 12:00, la sediul din strada Dr. Alexandru Vitzu, și asta deoarece este singurul candidat la funcția de președinte.

Deși alegerile ar fi trebuit să aibă loc în septembrie, Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca acestea să se desfășoare înspre finalul lunii mai, explicația fiind că se dorește ca viitorul campionat din Casa Pariurilor Liga 1 să înceapă cu o stabilitate în acest sens.

”Noi trebuia să facem alegeri în septembrie. Dar acum vor fi într-o lună. Azi am decis să fie în mai. Deocamdată doar am anunțat că se fac alegeri, mai e o lună. Vă anunț că am luat hotărârea să punem alegerile pe 24 mai. Și FRF a făcut alegeri anticipate, astfel că va începe un campionat cu noi președinți.

Eu candidez, da. Eu sunt mulțumit de mandatele mele pentru că am adus foarte mulți bani la LPF. Acum negociem cu societatea care deține drepturile TV pentru a mări puțin suma”, declara Gino Iorgulescu .

Iorgulescu ajutat de politic să ajungă în fruntea LPF

Deși singurele condiții pentru a candida la funcția supremă de la LPF erau studiile superioare, să nu existe o condamnare care a privat libertatea și să existe o propunere din partea unui club din competiție, nicio persoană nu s-a înscris în cursă în afară de actualul președinte.

Acest lucru înseamnă că pentru Gino Iorgulescu va fi doar o formalitate să câștige al treilea mandat. Și acest lucru se poate observa și din faptul că după doar o oră de la începerea Adunării Generale, adică de la ora 13:00, este programată o conferință de presă.

beneficiind de susținerea unor persoane importante din politică și de apropiații acestora din structurile de conducere a mai multor grupări din Casa Pariurilor Liga 1.

Atunci, în 2013, mai mulți oficiali de cluburi s-au întâlnit cu Gino Iorgulescu, cu o seară înaintea alegerilor la care l-a învins pe Dumitru Dragomir. Al doilea mandat a fost câștigat în 2017 cu o victorie zdrobitoare, 13 voturi pentru și unul singur împotrivă, în fața celuilalt candidat, Sorin Drăgoi.