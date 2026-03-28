Sport

Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Șeful LPF cere o avere în schimbul imobilului

După ce a renunțat la vila din Snagov în urmă cu câțiva ani, Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare și casa din Primăverii. Care este prețul cerut de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal
Ciprian Păvăleanu
28.03.2026 | 15:52
Gino Iorgulescu sia scos la vanzare vila din Primaverii Seful LPF cere o avere in schimbul imobilului
Gino Iorgulescu a scos la vânzare vila din Primăverii. Foto: Colaj FANATIK
Odată cu startul problemelor în familie, după accidentul provocat de fiul lui Gino Iorgulescu (69 de ani) în anul 2019, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a renunțat la celebra vilă din Snagov, iar în prezent dorește să o vândă și pe cea din Primăverii. Suma pe care dorește s-o încaseze în schimbul ei este de-a dreptul impresionantă.

Câți bani cere Gino Iorgulescu în schimbul vilei din Primăverii

Proprietatea luxoasă din București a lui Gino Iorgulescu a fost scoasă la vânzare. Imobilul este situat în Primăverii, un cartier select din capitală, și dispune de șase dormitoare, șase băi și o suprafață utilă de 2.000 de metri pătrați. Livingul este o adevărată „galerie de artă” și este plin de finisaje de lux.

Dacă pentru casa din Snagov Gino Iorgulescu a încasat aproximativ 1,3 milioane de lei, pentru vila de pe Primăverii suma este de peste zece ori mai mare. Din informațiile FANATIK, pentru locuința descrisă de Dan Capatos drept „una dintre cele mai frumoase case din București” Gino Iorgulescu cere 4,5 milioane de euro, adică aproximativ 18,5 milioane de lei.

Imagini vilă Gino Iorgulescu Primăverii
Imagini cu vila lui Gino Iorgulescu de pe Primăverii. Foto: cancan.ro

Gino Iorgulescu a vândut mai multe afaceri și proprietăți după accidentul provocat de Mario Iorgulescu în 2019

Gino Iorgulescu a cheltuit sume uriașe de bani pentru a-și apăra fiul, pe Mario Iorgulescu, în urma accidentului rutier grav, care a provocat moartea unui tânăr de doar 24 de ani. El nu a fost acuzat doar de ucidere din culpă, ci și pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Începând cu anul 2019, viața șefului LPF a devenit extrem de dificilă și a fost nevoit să vândă mai multe afaceri și proprietăți, printre care și celebra casă din Snagov, unde Nicu Ceaușescu a locuit după revoluție, înainte să fie internat în spital, la îndemnurile prietenului său Gino. „Sunt solvabil pentru că am de încasat o sumă importantă din vânzarea unei case aflate la Snagov. E vorba de peste 1.3 milioane de lei, pentru care mă judec cu cumpărătorul. Conform contractului, trebuia să achite întreaga sumă până la sfârșitul lui 2024 și n-a făcut-o”, spunea fostul fotbalist în urmă cu aproximativ un an.

