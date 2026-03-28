Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Șeful LPF cere o avere în schimbul imobilului

Odată cu startul problemelor în familie, după accidentul provocat de fiul lui Gino Iorgulescu (69 de ani) în anul 2019, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a renunțat la celebra vilă din Snagov, iar în prezent dorește să o vândă și pe cea din Primăverii. Suma pe care dorește s-o încaseze în schimbul ei este de-a dreptul impresionantă.

Câți bani cere Gino Iorgulescu în schimbul vilei din Primăverii

Proprietatea luxoasă din București a lui Gino Iorgulescu a fost scoasă la vânzare. Imobilul este situat în Primăverii, un cartier select din capitală, și dispune de șase dormitoare, șase băi și o suprafață utilă de 2.000 de metri pătrați. Livingul este o adevărată „galerie de artă” și este plin de finisaje de lux.

Dacă pentru casa din Snagov Gino Iorgulescu a încasat aproximativ 1,3 milioane de lei, pentru vila de pe Primăverii suma este de peste zece ori mai mare. Din informațiile FANATIK, pentru locuința descrisă de Dan Capatos drept „una dintre cele mai frumoase case din București” Gino Iorgulescu cere 4,5 milioane de euro, adică aproximativ 18,5 milioane de lei.

Gino Iorgulescu a vândut mai multe afaceri și proprietăți după accidentul provocat de Mario Iorgulescu în 2019

în urma accidentului rutier grav, care a provocat moartea unui tânăr de doar 24 de ani. El nu a fost acuzat doar de ucidere din culpă, ci și pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Începând cu anul 2019, viața șefului LPF a devenit extrem de dificilă și a fost nevoit să vândă mai multe afaceri și proprietăți, printre care și înainte să fie internat în spital, la îndemnurile prietenului său Gino. „Sunt solvabil pentru că am de încasat o sumă importantă din vânzarea unei case aflate la Snagov. E vorba de peste 1.3 milioane de lei, pentru care mă judec cu cumpărătorul. Conform contractului, trebuia să achite întreaga sumă până la sfârșitul lui 2024 și n-a făcut-o”, spunea fostul fotbalist în urmă cu aproximativ un an.