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Cel mai mare golgheter din istoria campionatului românesc a murit la mii de kilometri distanță în Canada. Jurnalistul Horia Ivanovici a fost printre primii care au făcut apel către Dinamo, FRF și LPF, solicitând tuturor acestor entități să se implice financiar pentru repatrierea corpului lui Dudu Georgescu în România.

Gino Iorgulescu și LPF se implică financiar în repatrierea trupului lui Dudu Georgescu

Gino Iorgulescu subliniază că LPF nu poate interveni fără acceptul familiei și al procurorului de caz. Astfel, rămâne de văzut dacă rudele lui Georgescu vor să mai audă de România, dar și dacă procurorul de caz va permite ca trupul lui Georgescu să plece din Canada, în condițiile în care decesul pare legat de o crimă sau un caz de suicid.

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„Am vorbit personal cu consulul României din Toronto, mi-a transmis că ar fi un gest extraordinar să ajutăm la repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu, dar lucrurile nu sunt așa de simple cum par la prima vedere. Trebuie să primim două accepturi pentru a-l putea aduce în țară… Unul de la procurorul de caz care se ocupă de ancheta privind faptul că a fost găsit înjunghiat.

Iar al doilea obstacol… nu poate fi trimis corpul în țară fără acceptul familie. Poate că pe cei din familie îi vom găsi în cele din urmă, fiul lui e fost arbitru, dar marea problemă este că trebuie să așteptăm acceptul procurorului de caz și nu vom putea face nimic până nu-l vom primi”, a explicat Gino Iorgulescu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mingea e în terenul familiei lui Dudu Georgescu și al autorităților din Canada. Vor permite repatrierea?

și va face tot ce poate pentru a-l readuce pe Dudu Georgescu în țară, ca fostul mare fotbalist să primească înmormântarea care se cuvine. Rămâne de văzut ce vor spune autoritățile din Canada și familia fostului atacant.

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„Dacă vom primi aceste două accepturi, noi, cei de la Liga Profesionistă de Fotbal, ne vom ocupa și pe cheltuiala noastră îi vom aduce corpul lui Dudu Georgescu în țară, pentru a fi înmormântat cum se cuvine, așa cum merită un fotbalist de valoarea lui. E un gest normal pe care-l facem, așa trebuie respectați toți marii sportivi ai României. Sperăm să se rezolve partea juridică și de-abia atunci vom putea reacționa”, a declarat Gino Iorgulescu, președintele LPF, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dudu Georgescu a murit pe 21 noiembrie în Canada, la Toronto, însă repatrierea trupului costă aproximativ 15.000 de euro. Marcel Pușcaș spunea ieri în emisiunea FANATIK SUPERLIGA că nu crede că FRF, LPF sau Dinamo ar simți prea mult dacă ar plăti această sumă mică pentru un club de fotbal.