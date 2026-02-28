Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat un mesaj clar

ADVERTISEMENT

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a spus înainte de startul etapei cu numărul 29 din SuperLiga că pentru campionatul României ar fi bine ca FCSB să reușească să prindă play-off-ul.

Ultrașii de la Universitatea Craiova, mesaj clar pentru Gino Iorgulescu

Declarațiile date de șeful Ligii Profesioniste de Fotbal nu au rămas neobservate și multe discuții s-au iscat în spațiul public. Acum, chiar și fanii se implică, iar mesajul din partea suporterilor Universității Craiova este unul clar și concis cu privire la situația iscată.

„Funcția îți impunea să fii imparțial / Dar tu ești doar un combinator imoral!”, a stat scris pe un banner afișat în Peluza Nord a stadionului Ion Oblemenco, semn că ultrașii olteni au fost deranjați de poziția lui Gino Iorgulescu cu privire la lupta pentru play-off.

Declarația cu care Gino Iorgulescu a enervat pe toată lumea. Ce a spus președintele LPF despre FCSB

a recunoscut că dacă FCSB nu se va califica în play-off o să fie probleme pentru la nivel de încasări.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândească la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu

Cum poate FCSB să ajungă în play-off

După ce etapa cu numărul 29 a început cu victoria clară a celor de la U Cluj, 4-0, cu Oțelul Galați, formația ardeleană și-a asigurat biletele de play-off și astfel mai sunt doar două locuri de ocupat între primele 6.

FCSB are nevoie de două victorii din deplasarea cu UTA și duelul de acasă cu U Cluj și trebuie să spere că CFR Cluj nu va face mai mult de 1 punct din meciurile cu Farul (deplasare) și Dinamo (acasă). Mai este și a doua variantă pentru trupa bucureșteană, aceea ca FC Argeș să nu facă mai mult de două puncte din partidele cu Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă).