Georgi Milanov spune tot adevărul despre plecarea de la Dinamo: „Rămâneam dacă băteam FCSB în baraj”

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Georgi Milanov (34 ani) a oferit primul interviu, în exclusivitate pentru FANATIK, . Bulgarul a avut un mesaj emoționant pentru clubul din Ștefan cel Mare, dar și pentru fani, pe care îi va purta mereu în suflet.

Georgi Milanov: „Bucureștiul e a doua mea casă. Voi veni la meciuri să susțin Dinamo!”

Georgi, tocmai te-ai întâlnit cu Andrei Nicolescu și Cosmin Mihăescu și pleci definitiv din București. Ești un pic melancolic?

– Da, m-au invitat și ne-am luat la revedere. Normal că sunt un pic nostalgic pentru că a fost o perioadă extraordinară aici pentru mine și am fost de la început angrenat în acest proiect la Dinamo. Nu voi uita primele 6 luni și cum am salvat Dinamo, iar apoi clubul a crescut din ce în ce mai mult în următorii doi ani. Simt că Dinamo este casa mea și chiar vorbeam cu Andrei Nicolescu și era și el un pic emoționat. Dar asta e viața, toată lumea m-a respectat aici și a fost minunat.

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Ce ți-au spus?

– Mi-au mulțumit, ne-am strâns mâna și mi-au zis că sunt mereu binevenit la Dinamo. Plec de la Dinamo într-un mod foarte frumos și am rămas în relații excelente cu toată lumea, de la colegi până la președinte, director sportiv și investitori. Asta e ceva fabulos.

Suporterii lui Dinamo au sperat până în ultima clipă că îți vei prelungi contractul. Ce s-a întâmplat?

– Eu îi apreciez pentru că m-au susținut și am primit foarte multe mesaje. Fanii noștri, ai lui Dinamo, sunt inteligenți și știu ce înseamnă Dinamo. Au înțeles care sunt jucătorii care au dat totul pentru Dinamo și că eu am fost unul dintre ei. Chiar respect asta pentru că îmi aduc aminte când echipa era aproape să retrogradeze în Liga 2, am venit și am dat totul să redresăm corabia. Îi iubesc mult și le apreciez loialitatea. Vor fi mereu în inima mea și nu se știe ce se întâmplă în viitor. Trebuie să văd ce voi face, dar București va fi mereu a doua mea casă și voi veni la meciuri să susțin Dinamo.

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A fost o opțiune de prelungire pentru un sezon…

– Oh, a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, mai ales în ultima lună după ce am fost eliminați din semifinalele Cupei României și apoi am pierdut și barajul cu FCSB. Am fost foarte afectat de asta, plus că mi-a lipsit foarte mult familia mea și fetița mea care sunt la Sofia. Am discutat cu cei de la club și am zis că e mai bine să plec acum în acest moment și nu a fost nimic. E fotbal… Acum Dinamo se orientează mai mult către jucători tineri, a venit un nou antrenor și se construiește un nou proiect. Așa că e mai bine să plec în acest mod.

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Barajul cu Csikszereda, cea mai frumoasă amintire pentru Georgi Milanov

Te-a surprins ?

– Sincer da, nu știam nimic. Îl apreciez și toată perioadă pe care am petrecut-o împreună. Au fost momente bune, dar și mai puțin bune și el a fost omul care m-a adus la Dinamo. Datorită lui am trăit aceste momente speciale și am avut o relație bună.

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Care e cea mai frumoasă amintire de la Dinamo?

– Cred că meciul de baraj cu Csikszereda. Am câștigat cu 2-0 și cred că a fost cel mai frumos moment pentru mine. A fost fantastic să văd 35.000 de fani pe Arena Națională care ne-au susținut împotriva unei echipe din Liga 2. Atunci am realizat că Dinamo e cu adevărat un club foarte mare, datorită acestei susțineri din partea suporterilor, deși eu fiind din Bulgaria știam ce înseamnă Dinamo. Abia atunci însă am înțeles.

Mai bine de doi ani și jumătate la Dinamo. S-au schimbat multe de când ai venit până în ziua de azi.

– Da, cred că Dinamo a trecut foarte rapid la alt nivel. S-au investit bani foarte mulți și niciodată nu am avut o zi întârziere la salarii, ne-am primit toate bonusurile și totul a fost perfect. Chiar și în primele 6 luni, când clubul era gata să retrogradeze, condițiile au fost excelente și totul a fost făcut la nivel profesionist. Clubul a evoluat într-un mod foarte bun și cred că Dinamo acum trebuie să joace în Europa și de ce nu să câștige campionatul.

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Barajul pierdut cu FCSB l-a făcut pe Milanov să plece de la Dinamo

Nu crezi că se putea mai mult anul ăsta?

– Am ratat foarte multe șanse pe care nu aveam voie, mai ales după acea serie de 5 meciuri fără victorie. Am pierdut aproape tot în perioada asta, dar tot am reușit să revenim pe final. Am avut și puțin ghinion.

Care a fost cel mai greu moment pentru tine?

– Ratarea penalty-ului în semifinalele Cupei României contra Craiovei. N-am dormit câteva zile. A fost groaznic pentru mine pentru că toată lumea se baza pe experiența mea, pe faptul că am 34 de ani. Apoi să pierdem în prelungiri calificarea în cupele europene. Au fost aceste mici detalii, minute în care s-a decis totul. Dacă aveam încă 4 puncte am fi jucat în Europa. Fotbalul câteodată este foarte dureros. Era visul nostru să jucăm finala.

Ai fi continuat la Dinamo dacă vă calificați în cupele europene?

– Cel mai probabil da. Cred că da (n.r. râde). După barajul cu FCSB am luat decizia să plec. A fost foarte dificil pentru mine să ratăm calificarea. Urmează o etapă nouă pentru Dinamo și e mai bine așa. Nu sunt un tip care să vrea să deranjeze cu ceva acest club.

Georgi Milanov, promisiune pentru fanii lui Dinamo: nu va juca la vreo altă echipă din România!

Ce ai de gând să faci?

– Deocamdată vreau să mă odihnesc, să merg în vacanță și voi vedea. Nu am luat încă o decizie, dar nu voi juca la o altă echipă din România. Mă simt foarte bine, acum vreau să îmi revin și mental și cred că pot să mai joc fără probleme la un nivel bun încă 2-3 ani. Dacă voi găsi un proiect bun, de ce nu. Nu pot să joc la orice echipă, doar ca să joc. Poate o să apară o ofertă bună în Bulgaria, să fiu aproape de familia mea. În niciun caz nu mă gândesc la retragere și mi-ar plăcea să mai joc și pentru echipa națională.

Te gândești să revii la Dinamo în viitor într-o altă postură?

– Poate, de ce nu. Voi continua în fotbal pentru că îl iubesc și îl înțeleg, am multe conexiuni și știu cum să vorbesc cu jucătorii. Și la Dinamo aveam grijă de cei mai tineri și am fost unul dintre liderii vestiarului. Deocamdată vreau să mai joc și nu mă gândesc la altceva.