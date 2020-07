Giovani Becali are o fată top model! Cât de bine poate să arate la 20 de ani! Primele imagini cu viitorul ginere

Giovani Becali are 4 copii, 3 fete din căsătoria cu Stella Hernandez, și un băiat cu amanta Aida Giurumescu. Mezina familiei se poate lăuda cu un trup de sirenă, Laura pozând în ipostaze incediare pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiica cea mică a lui Ioan Becali este fără doar și poate o femeie frumoasă, care seamănă cu mama ei la trăsături.

Tânăra se fotografiază alături de iubitul ei, dar și împreună cu prietenele sale, ori singură la plajă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giovani Becali, mândru de Laura Hernandez

Fiica cea mai mică a lui Ioan Becali este o tânără de 20 de ani care arată ca un fotomodel. Mezina familiei se mândrește pe Instagram cu iubitul ei, dar și cu trupul ei de felină.

Laura Becali Hernandez a terminat un liceu de fițe din Pipera, iar acum studiază la o universitate de prestigiu și călătorește foarte mult. Din vacanțele pe care le face, fata lui Giovani Becali postează și pe internet fotografii.

ADVERTISEMENT

Laura Becali, într-o relație serioasă

Fiica lui Giovani Becali are o relație de câțiva ani cu cu Luca Enache, un tânăr care este foarte îndrăgostit de ea. Cei doi apar în multiple fotografii în timp ce se sărută și se îmbrățișează cu drag. Viitorul ginere al lui Ioan Becali este fără doar și poate un băiat de bani gata, la fel ca și cea care îi va deveni soție, cel mai probabil, în câțiva ani.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT 💜 #tequieromucho #nye19 A post shared by Luca Enache (@luca.enache) on Jan 1, 2019 at 5:19am PST

Giovani, 4 copii dintr-o căsătorie și o relație clandestină

Ioan Becali este căsătorit de 25 de ani cu Stella Hernandez, care i-a dăruit 3 fete, Alina, Andreea și Laura. El mai are și un băiețel de 12 ani din relația cu amanta Anda Giurumescu.

” Am cunoscut-o pe nevastă-mea la o bancă pe Champs Elysee, ea schimba nişte bani, eu la fel şi i-am spus „Ciao bella”. Am prins-o la metrou, am strâns-o mai tare, am invitat-o la o cafea, m-am prezentat Giovani, că dacă îi spuneam că sunt din România poate nici nu ştia unde e…

M-a atras că era creolă. Ne-am căsătorit în Danemarca, ea era columbiancă şi avea reşedinţa la Paris. Rămăsese însărcinată şi trebuia să ne căsătorim”, a declarat, la un moment dat, Giovanni Becali.

Giovanni a fost despărțit de soție câțiva ani, însă nu au reușit niciodată să divorțeze, după ce aceasta l-a acuzat de infidelitate. În cele din urmă, cei doi au rămas tot împreună, Stella trecând peste episoadele în care soțul ei avea relații extraconjugale.

View this post on Instagram summer shmood A post shared by Laura Becali Hernandez (@laurabecali) on Jun 28, 2019 at 8:26am PDT



Fie că vorbim de sejururi pe Costa de Azur, în Londra, Paris sau alte locații superbe din Europa, Laura Becali apare îmbrăcată corespunzător statutului ei social, însă nu epatează. Cu ținute de mii de euro, mezina lui Giovani Becali face furori în mediul virtual.

View this post on Instagram 🤍 A post shared by Laura Becali Hernandez (@laurabecali) on Feb 9, 2020 at 4:17am PST



Ioan Becali trebuie să-i plătească sumă alimentară copului, iar fosta amantă cere să-i plătească retroactiv 100.000 de euro retroactiv, iar lunar suma de 2.313,5 lei, până la vârsta de 18 ani a băiatului.

Giovani Becali a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, însă nu este de acord cu cerințele femeii.

” Refuză să plătească, nu s-a prezentat nici la proces. Am cerut ca Ioan Becali să fie obligat de instanță să facă partajul cu soția sa. Se discută despre două apartamente situate într-o zonă centrală a Capitalei. Având în vedere că imobilele sunt proprietatea lui Ioan Becali și a soției sale, trebuie făcut partajul.”, a declarat Zamfirica Iacob, avocatul Andei Giurumescu, anul trecut, în luna mai.