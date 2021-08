Giovani Becali, back in business! Transferuri de 35 de milioane de euro pentru Liga 1 în an pandemic!

Fotbalul românesc este în prăbuşire la nivel internaţional. Trei dintre cele patru echipe care au participat în cupele europene au fost eliminate încă din primul tur în care au evoluat, echipa naţională bifează calificările ratate şi majoritatea echipelor din eşalonul de elită se confruntă cu probleme financiare.

ADVERTISEMENT

Giovani Becali, back in business!

În acest climat în care performanţa este tot mai greu de găsit, impresarul Giovani Becali dă lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor reuşind să obţină sume fabuloase pentru jucătorii de perspectivă, dar care nu au confirmat prin performanţe răsunătoare.

În ultimul an, Giovani Becali a reuşit cele mai tari patru transferuri din Liga 1, a căror valoare însumată este aproximativ 35 de milioane de euro, reuşind să stabilească în iarna acestui an şi recordul de transfer din fotbalul românesc: 13 milioane de euro, pe timp de pandemie.

Transferurile pe acelaşi traseu: jucător de la U Craiova şi FCSB, vânduţi la acelaşi club din străinătate!

Tunurile reuşite de impresar au urmat acelaşi tipic. Mai întâi Universitatea Craiova, apoi FCSB au vândut cei mai valoroşi jucători la aceeaşi echipă. Anul trecut a fost vorba de Parma, acum Galatasaray.

ADVERTISEMENT

Pe 5 octombrie 2020, de Parma de la U Craiova pentru suma de 9,1 milioane de euro. Italienii au fost convinşi de Giovani Becali că jucătorul în vârstă de 21 de ani merită fiecare bănuţ.

Vali Mihăilă, transferat pe 9,1 milioane de Parma, în ciuda problemelor medicale: „Dacă nu aveam oamenii mei acolo, îl împachetau și-l trimiteau înapoi”

Mai mult, Parma a trecut şi peste o problemă medicală descoperită în timp ce jucătorul făcea vizita. Valentin Mihăilă a suferit o pubalgie care l-a ţinut departe de gazon până la începutul anului 2021.

Giovani Becali a spus că datorită influenţei pe care o are în Italia, Parma a trecut peste toate aceste probleme şi l-a păstrat pe Mihăilă: „Dacă nu aveam oamenii mei acolo, atunci îl împachetau și îl trimiteau înapoi la Craiova. L-au descoperit la vizita medicală. L-au trimis la Munchen, l-au operat și gata. E o investiție serioasă”

ADVERTISEMENT

În ianuarie, Giovani a perfectat transferul record pentru Liga 1! Dennis Man, pe 13 milioane de euro la Parma

Mai mult, în finalul lunii ianuarie, Giovani Becali a perfectat cea mai scumpă mutare din istoria Ligii 1 la Parma. a fost transferat de italieni pentru suma de 13 milioane de euro.

Impresarul a explicat cum a reuşit să dea lovitura cu Dennis Man: ”Cei de la Parma m-au contactat pe mine, chiar președintele lor, Kyle, americanul. Eu aveam o procură de la Gigi, în valoare de 12 milioane de euro, plus 2-3 milioane bonusuri, valabilă până la data de 15 ianuarie 2021.

Ei nu știau ce sa facă. S-a creat acolo o celulă sportivă, au crezut că e cacealma cu prețul de 12 milioane, plus 2 milioane bonusuri, plus salariul jucătorului. Gigi a făcut un transfer extraordinar, în raport cu situația de acum din fotbalul românesc, dar mai ales cu pandemia”, a povestit Giovani Becali.

ADVERTISEMENT

Giovani Becali a ţinut capul de afiş şi în vară! Cicâldău, transfer la Galatasaray

Şi în perioada de mercato din vară, transferurile lui Giovani Becali au ţinut capul de afiş. Traseul era acelaşi: jucător Universitatea Craiova şi jucător FCSB, doar clubul de destinaţie s-a schimbat şi avea să fie Galatasaray.

de la Universitatea Craiova pentru 6,5 milioane de euro. Mutarea a fost una fulger, încheiată în câteva ore, cu o sumă importantă încasată de Universitatea Craiova:

“Firma Becali l-a propus la momentul potrivit. Ei erau în discuții cu alți jucători”

“E un jucător pe care îl cunoșteau, firma Becali l-a propus la momentul potrivit. Ei erau în discuții cu alți jucători, am realizat că poate și el să concureze pentru acest post și a fost ales.

Orice jucător care ajunge la 24 de ani are nevoie să iasă într-un altfel de fotbal, Galatasaray rămâne Galatasaray. Au dat atâtea milioane pe el și are un salariu bun, înseamnă că e pregătit. Se va integra, vorbește limba engleză, Galatasaray are câte un traducător pentru fiecare jucător. Transferul s-a făcut în câteva ore”, a povestit Giovani.

ADVERTISEMENT

Oli Moruţan, transfer de 5,7 milioane de euro la Galata: “N-am văzut aşa ceva nici la Barcelona!”

La doar o lună după transferul lui Cicâldău la Galatasaray, a venit rândul lui să fie transferat de turci. Deşi Gigi Becali a refuzat în câteva rânduri oferta Galatei, până la urmă s-a ajuns la un acord şi patronul FCSB poate încasa 5,7 milioane de euro pe transfer:

“S-a semnat contractul, copilul a semnat pe 5 ani. Are clauză de 25 de milioane de euro. Totul a fost pus la punct. Nu vă pot spune cât câștigă. Voi vorbi cu Terim, vedem dacă punem presiunea numărului 10 pe capul copilului.

Eu aș vrea să-i pun presiunea pe umeri, ca să vadă ce înseamnă. Dacă vă spun eu cum a fost primit Moruțan, n-o să mă credeți! Eu n-am văzut niciodată așa ceva, nici la Barcelona. A fost primit ca în filmele hollywoodiene sau în filmele indiene”, a fost anunţul triumfător al lui Giovani după realizarea transferului.

În mai puţin de un an, bilanţul este impresionant. Patru jucători din Liga 1, vânduţi pentru aproape 35 de milioane de euro, într-o perioadă dificilă în care tot mai puţine cluburi au bani de cheltuit pe transferuri:

Valentin Mihăilă – 9,1 milioane de euro;

Dennis Man – 13 milioane de euro;

Alexandru Cicâldău – 6,5 milioane de euro;

Olimpiu Moruţan – 5,7 milioane de euro.

Total: 34,3 milioane de euro

Cu aceste transferuri, Giovani Becali demonstrează că a rămas numărul 1 în ceea ce priveşte impresarii din România. La toţi cei patru jucători, agentul a obţinut o sumă de transfer superioară cotei de piaţă.