Giovani Becali dezvăluie toate culisele transferului lui Dennis Man de la FCSB la Parma. „Astea sunt sumele corecte!” Exclusiv

Giovanni Becali a acordat un interviu detaliat pentru FANATIK în care dezvăluie toate culisele transferului lui Dennis Man de la FCSB la Parma. Cunoscutul impresar povestește pas cu pas cum s-a ajuns la această ofertă, de ce depinde, cât a cerut Gigi Becali, cât ar urma să câștige jucătorul, ce clauze au fost discutate.

Într-o declarație acordată anterior pentru site-ul nostru, Giovani Becali a vorbit despre faptul că Gigi Becali nu a fost de acord cu cele 10 milioane de euro propuse de italieni, care doreau să plătească în cinci tranșe.

De asemenea, Giovani spune că dacă vărul său cade de acord cu italienii, el pleacă în Italia să rezolve mutarea, cum a făcut firma a cărei imagine este și în cazul transferului lui Vali Mihăilă de la Craiova tot la Parma!

Giovani Becali, interviu exclusiv pentru FANATIK cu toate culisele tranferului lui Dennis Man de la FCSB la Parma

Ce se întâmplă cu transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma, despre care discutam acum câteva ore?

– Uite care e situația. Steaua a primit ieri (n.r. – luni, 25 ianuarie) o ofertă de 10 milioane de euro de la Parma. Gigi Becali a refuzat-o, trimițându-le celor de la Parma un mail că vrea 15 milioane. Dar cel mai bine e să începem cu începutul, ca să fie lămurită toată lumea.

Ce înseamnă începutul? De unde pornim?

– Acum câteva luni, prin noiembrie cred, m-au contactat cei de la Parma, cu care am o relație foarte bună după transferul lui Mihăilă de la Craiova la ei. M-a sunat directorul lor sportiv, apoi m-a sunat vicepreședintele care e acționar minoritar, Pietro Pizzarotti și m-au întrebat care este situația lui Dennis Man. Atunci am vorbit cu Gigi și i-am spus despre ce e vorba. Am vorbit cu Gigi în numele lui Dragoș Sârbu, care conduce firma Becali Managements, pentru că eu, Giovani, am rămas doar ca imagine a firmei și ca să-l ajut pe Dragoș. El e proprietar, eu sunt imaginea, dar, repet, îl ajut.

„Gigi i-a dat procură exclusivă lui Dragoș Sârbu pentru Dennis Man pentru 12 milioane de euro plus bonusuri până pe 15 ianuarie”

Deci italienii de la Parma au fost cei care s-au interesat la Giovani Becali despre Dennis Man de la FCSB și apoi ați vorbit cu vărul dumneavoastră…

– Exact. I-am zis lui Gigi și el mi-a zis atunci „Giovani, vreau 15 milioane pe el, dar pentru firma lui Dragoș, care activează cu numele vostru, îi dau lui Dragoș o procură exclusivă pentru Man până pe 15 ianuarie” De ce până pe 15 ianuarie? Pentru că dacă Dragoș nu reușește până atunci, având procură exclusivă pentru Man, atunci poate vine altcineva cu altă ofertă pentru jucător. Deci până pe 15 ianuarie 2021 Dragoș Sârbu și firma Becali Managements au avut exclusivitate pentru transferul lui Man, dată de Gigi Becali!

Și care era suma pe care Gigi Becali o aștepta pentru Man și trecută în acea procură exclusivă pentru Dragoș Sârbu?

– 12 milioane de euro plătibili în doi ani, plus două milioane de euro din bonusuri realizabile. Deci era vorba de 14 milioane de euro.

„Eu plecasem în Santo Domingo, am crezut că afacerea a căzut. Până ieri…”

Ce s-a întâmplat de atunci, din noiembrie, cu aceste cereri și oferte pentru Dennis Man?

– Dragoș și-a luat procura, eu am plecat în Santo Domingo și nu am mai discutat. Dragoș a vorbit cu cei de la Parma că e prea mult, că nu știu ce… Discuții de genul… Atunci Parma nu era în situația asta dificilă, pe locurile de retrogradare. Eu am crezut că afacerea a căzut, pentru că nu s-a mai activat nimic. Iar pe 15 ianuarie a expirat și procura dată de Gigi lui Dragoș.

Deci transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma nu mai era de actualitate…

– Așa e. Am zis că nu se mai face nimic dacă nu mai era niciun semnal. Ieri, luni (n.r. – 25 ianuarie), cei de la Parma au trimis direct ofertă de 10 milioane de euro celor de la FCSB! Mie nu mi-au mai zis nimic. M-a sunat Gigi, ceea ce ți-am zis ție mai devreme într-o declarație, că a primit oferta de 10 și le-a cerut 15. Asta se întâmpla pe la ora 4 după-amiază.

Ieri, luni…

– Da, ieri, luni. Seara, pe la 8, după ce au primit răspunsul de la Gigi, mă sună directorul sportiv de la Parma, mă sună Pizzarotti, mă sună președintele, mă caută toți… „Ce ne facem cu Man că vrem să-l luăm?” Asta m-au întrebat toți. „Lăsați-mă să vorbesc cu Gigi și vedem”…

„Gigi mi-a zis să cer Parmei pentru Man salariu de 1,2 milioane de euro pentru că i-a promis băiatului că pleacă pe minim 1 milion contract”

L-ați sunat apoi pe Gigi Becali…

– Da. „Băi, Gigi, uite care-i situația!”, i-am zis și i-am povestit tot ce am vorbit cu oamenii de la Parma. „Giovani, eu le-am zis de 15 milioane, dar pentru că e vorba de Dragoș și de tine, uite noua cerere: să-mi dea 13 milioane de euro, plătibili în doi ani și jumătate, și două milioane bonusuri. Un milion dacă joacă 10 meciuri la națională în doi ani și încă unul dacă dă 15 goluri în cinci ani la Parma” Asta mi-a zis Gigi. Deci afacerea era de 15 milioane, dar cu niște clauze.

Despre salariul lui Dennis Man nu s-a discutat nimic?

– Au întrebat cei de la Parma și ce vrea jucătorul, dar le-am spus că nu știu, că nu am vorbit în viața mea cu Dennis Man. Nici nu-i știu numărul de telefon, nici nu l-am văzut între patru ochi, nici nu am discutat la telefon vreodată cu jucătorul. Niciodată! Dar l-am întrebat pe Gigi.

L-ați întrebat pe Gigi ce salariu să cereți pentru Man?

– Normal, iar Gigi mi-a spus să le cer celor de la Parma 1,2 milioane de euro pe an pentru Man, pentru că i-a promis băiatului că va pleca de la Steaua pe salariu de minim 1 milion de euro.

„Salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon, contract pe 5 ani pentru Man. Parma a acceptat!”

Și ce au răspuns cei de la Parma?

– Au acceptat din prima, salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon pentru Man, contract pe cinci ani! Adică 100.000 de euro lunar, până în 2026! În total, 6 milioane de euro net pentru băiat.

Ce a urmat?

– Am discutat până la două noaptea și urmează să vedem ce decid italienii. Azi dimineață (n.r. – marți) Gigi l-a pus pe Meme să verifice și cât de solvabil e clubul în acest moment. Atunci când l-au transferat pe Mihăilă, și Craiova a făcut același lucru, dar între timp lucrurile s-au mai schimbat puțin. Chiar și așa, în acest moment clubul este solvabil. Dar, vorba lui Gigi, Doamne ferește!, dacă intră în faliment, ce facem: pierd 15 milioane?

„Dacă Parma îi dă acea scrisoare de garanție lui Gigi Becali, se face transferul!”

Ce șanse sunt să se facă transferul lui Man de la FCSB la Parma?

– Gigi le-a spus celor de la Parma că vrea o scrisoare de garanție! În cazul în care falimentează echipa, să aibă și el garanția că-și ia banii de la proprietari. Asta a fost toată situația. Dacă Parma îi dă acea scrisoare de garanție lui Gigi Becali, cred că se face transferul. Gigi poate să-ți confirme tot ce ți-am spus în acest interviu. Mi-a zis și mie: Giovani spune adevărul că e important ca lumea să știe adevărul.

Adică toată istoria posibilului transfer al lui Man…

– Să mai subliniez încă o dată: eu, Giovani Becali, am discutat cu Parma tot ce ți-am spus în numele lui Dragoș Sârbu și ca să-l ajut pe Gigi. Nu mă interesează cine-i face contractul lui Man și alte treburi care țin de jucător. Cei de la Parma m-au întrebat de Man, nu eu l-am propus pe Man la Parma!

„Crezi că a ajuns Gigi să dea raportul impresarilor pentru ce face cu afacerea lui, cu Steaua? Că a fost sunat de X, de Y și întrebat ce face cu Man”

V-au deranjat declarațiile pe care le-a dat Anamaria Prodan, agenta lui Man, celor de la Gsp?

– Nu pomenesc nume, eu doar îți spun adevărul adevărat. M-ai întrebat ce se întâmplă cu transferul lui Dennis Man la Parma, ți-am povestit tot. Dacă nu mă crezi, sună-l și pe Gigi.

Tocmai ați spus că Gigi v-a zis să spuneți adevărul…

– Da, ți-am zis și jur pe Biblie că ăsta e tot adevărul transferului lui Man la Parma! Păi crezi că Gigi a ajuns să fie tras la răspundere de mine sau de alți impresari pentru ce decide în cazul lui Man? Sau al lui Coman? Cine vine cu oferta, aia e… Păi Coman care-i cu mine, și era cu mine, și va fi cu mine, dacă vine altcineva cu oferta, Gigi acceptă dacă-i convine! Așa se joacă azi, pe bani, nu se mai joacă pe „stai puțin”.

„Am citit în ultimele zile unele declarații ale lui Giovanni Becali, referitoare la transferul lui Dennis Man la Parma… Nu știu de ce vorbește Giovanni Becali și în calitate de ce! Nu s-a pus problema de plată în 5 ani. Sunt manageri care aud despre oferte și vorbesc la televizor sau în media. Eu nu vreau să vorbesc despre oferte decât când semnăm oficial. Dar este păcat să aruncăm cu vorbe doar să ne băgăm în seamă. Eu am vorbit cu patronul Stelei și știu ce dorește. Încerc să rezolv cum a cerut el. În rest nu mai ascultați la răspândaci care vin să se urce în primul avion să viziteze Parma” – Anamaria Prodan pentru gsp.ro

Vă simt puțin…

– Păi a ajuns Gigi să dea raportul impresarilor pentru ce face cu afacerea lui, cu Steaua? Că a fost sunat de X, de Y și întrebat ce face cu Man… Nu-mi dă raportul mie ca văr pentru ce face la Steaua, cum să-l dea altora? Pe mine mă mai cheamă, mă mai consultă, dar Gigi decide până la urmă. E doar afacerea lui.