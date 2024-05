Giovani Becali, dezvăluiri despre cariera lui de fotbalist! La ce echipe a jucat: „Veneau două-trei mii când eram eu“. Video

Giovani Becali a fost invitat la lui Damian Drăghici, unde au povestit despre cariera de fotbalist a milionarului. Impresarul a jucat fotbal, însă nu a ajuns un nume mare, întrucât a renunțat rapid.

Giovani Becali a lăsat fotbalul pentru importuri

Impresarul a dezvăluit că a jucat fotbal până la vârsta de 20 de ani, care a trecut și la Dinamo București. De asemenea, Giovani a trecut și pe la Voința București, clubul care l-a făcut cunoscut pe Mitică Dragomir, dar și la Marina Mangalia.

„Eu am jucat fotbal, ești copil? Am jucat până la 19-20 ani. Am jucat la Dinamo la juniori. Am venit să termin un an la Voința, în Herăstrău. Îți dai seama că Herăstrău era plină de coșmelii, toți ‘țiganii‘ erau prietenii mei.

Veneau două-trei mii când jucam eu. Veneau Pipera, Voluntari, toți. După am plecat în armată, am jucat un an la Marina Mangalia, și un an liber, la vapor, cu haine, să fac un change la mare. Kent, change, cutare. Eram cu Albanezu’ deja. Mircea, Cain și Albanezu“, a spus Giovani Becali.

Amintiri de la Hotel București

, a mai povestit o serie de amintiri de la Hotel București, pe unde își petrecea mare parte din timp. Impresarul dezvăluie că era asaltat de persoane nevoiașe, mai ales când era văzut cu cineva.

“Veneam în ’90 de afară. Mergeam la Hotelul București, acolo era socrul lui Mateuț la bar. Hotelul era împânzit de microfoane. Mâncau Cămătaru, Hagi, luau prânzul la restaurantul ăla. Veneau ai mei de pe stradă, cutare, cutare, Oane al lui Ciucă.

Fusese șofer acolo pe taxi, era finul meu. După a venit și aici. Cam tremurau, nu au avut ‘țigani’ mai șmecheri decât Oane. Acum sunt mai mulți, mai multe clanuri. Veneau de ăștia care erau mai șmecheri, dar și mulți amărâți.

‘Cumetre, ce faci, cutare’. ‚Băi, când sunt singur, veniți la frizerie sus‘. Că la hotel era frizerie sus, îmi făceam și unghiile. ‘Când mă vedeți cu un nea Stelian, dacă am băgat mâna de două ori în cap, nu e loc.‘

Ei veneau la Inter, unde mă găseau. Nu își dădeau seama. Trebuia să vorbesc în țigănește sau păsărească, dar nu prea știau ei. Ne feream de poliția economică“, a mai spus Giovani Becali, în podcastul lui Damian Drăghici.

Cum l-a cunoscut Damian Drăghici pe Giovani

Damian Drăghici a dezvăluit ce apariție luxoasă a avut Giovani Becali când s-au întâlnit prima oară. Realizatorul de podcast a spus că , care valora sute de mii de euro.

„Prima oară când m-am cunoscut cu Giovanni, auzisem de la taică-miu, de la Tahir, de la maică-mea, de la Fifi, de la Patria, cu Calu cu toți. Eram în 90, după ce am fugit în țară în 89, în Chifisa a venit cu un Chrysler Le Blanc. Adam spune: ‘Ăsta e Giovani’“, a spus Damian Drăghici.