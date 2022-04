Giovani Becali, dezvăluiri spectaculoase despre fuga sa din România și tatăl lui Gigi Becali: „Mi-au spart vioara în cap” /„Bișnițarule, aici o să mori”. Video

În cadrul emisiunii , primele sale tentative de a pleca din România, la scurt timp după ce abia împlinise vârsta majoratului, pentru a deveni bogat. și-a amintit cum a fost arestat la Reșița, dar și de morala pe care i-a făcut-o unchiul său, tatăl lui Gigi Becali.

Giovani Becali, povești despre fuga din România: „E nebun? Îmi dă cu un milion de dolari în cap?”

„Voiam să plecăm, dar o călăuză ne-a dat în gât. Am fost prinși la Herculane și duși în beci la Reșița, unde am stat cinci zile în arest. Ne-au confiscat valuta, ne-au luat tot, i-au luat și unui unchi vreo 4.000 de lei, i-au cotrobăit prin toată mașina.

Aveam o vioară, o cumpărasem de la Fundeni. Lustruită, făcută foarte frumos. Mă gândeam că iau un milion de dolari la o licitație. Voiam să merg la Roma cu ea. Mi-au spart vioara în cap, că era falsă. Am spus. ‘Ăsta e nebun? Îmi dă cu un milion de dolari în cap?’ Sau o fi falsă? Am aflat că era falsă, asta e.

Mă întorc acasă și îmi aduc aminte…Când m-au adus de la circa 17, toți din familie erau cu întrebările: ‘Ce ai făcut, ce-ai dres?’ Eu până la 10-11 ani, pupam mâna bunicilor, eram cuminte. Eram supărat, îmi era rușine, dar ce era să fac”, a dezvăluit Giovani Becali.

Dialog savuros cu tatăl lui Gigi Becali: „Ăsta se droghează în oraș? Legați-l și hai cu el la Spitalul 9. Copilul nu mai e sănătos, a luat-o razna”

„Tatăl lui Gigi Becali mă cicălea: ‘Bișnițarule, ce căutai la Herculane, unde voiai să mergi? Aici o să mori!’. Îi spuneam: ‘Unchiule, uite care e situația: eu odată și-odată o să plec.

Când o să mă întorc, mașina cu care o să vin n-o să intre pe poarta asta’. ‘Ce-ai zis mă?’, îmi răspunde el. ‘Ăsta se droghează în oraș! De asta nu vine copilul acasă două-trei zile’.

Eu aveam ambiție, voiam să reușesc. Le-am mai zis: ‘Când mă întorc, coșmeliile ăstea ale voastre vor fi dărâmate de trailere!’ Ei îmi răspuneau: ‘Legați-l și hai cu el la Spitalul 9. Copilul nu mai e sănătos, a luat-o razna!’

Au mai trecut două-trei luni și am plecat. Trec 20 și ceva de ani și mă întorc în 1990 cu un Mercedes 560 SL nou-nouț. Dar unchiul meu murise cu 10 zile înainte să vin. Am claxonat și am strigat la ei: ‘Hai, deschideți ușa!’ A trebuit să trag oglinzile ca să am loc pe poartă. ‘Ați văzut, oameni buni, ce v-am zis eu?’”, a mai povestit agentul FIFA.

„Mi-a dat oaia o copită și m-am dus la Lido! N-am mai venit trei zile acasă!”

În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Giovani Becali a povestit o întâmplare haioasă și din primii ani ai vieți, când o oaie l-a lovit cu copita în timp ce o mulgea.

„M-a pus tata să mulg oaia la 17 ani și mi-a dat o copită, și mi-a vărsat tot. M-am îmbrăcat și m-am dus la Lido. N-am mai venit trei zile acasă”, a mărturisit Becali.