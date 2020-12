Giovani Becali, noi dezvăluiri despre Octavian Popescu înainte de Craiova – FCSB. „Avea 600 de lei salariu!” Exclusiv

Octavian Popescu, cea mai recentă perlă a lui Gigi Becali, a ajuns la FCSB în vara acestui an după ce Craiova nu i-a mai prelungit contractul. Impresarul fotbalistului, Giovani Becali, dezvăluie că acesta avea un salariu de 600 de lei în Bănie și patronul Mihai Rotaru nu a fost convins să i-l mărească pentru a continua la Craiova.

FANATIK a obținut noi detalii despre mutarea lui Octavian Popescu în luna iulie de la Craiova la FCSB, un rol important avându-l agentul Giovani Becali. Acesta spune că Gigi Becali a fost de acord imediat să-i ofere un contract puștiului care face majoratul pe 27 decembrie 2020, văzând în acesta o nouă mină de aur.

Giovani Becali dezvăluie că Octavian Popescu avea un salariu de 600 de lei la Craiova. „I-am zis lui Mihai să i-l mărească la 2.000 de lei”

Octavian Popescu a ieșit la rampă în ultimele meciuri ale celor de la FCSB. După ce „a fost întors” de Meme Stoica din împrumutul la Turis Turnu Măgurele la începutul sezonului, Popescu a profitat de șansa oferită și face lucruri extraordinare la prima echipă.

A ajuns deja la 8 meciuri pentru FCSB în prima ligă, la doar 17 ani, iar în ultimele întâlniri a fost decisiv. A scos penalty la Mediaș în minutul 90, apoi a deblocat tabela cu UTA tot după un 11 metri obținut. Are deja 3 meciuri ca titular și 3 pase de gol.

Despre povestea mutării sale de la Craiova la FCSB, FANATIK a dezvăluit multe lucruri în exclusivitate. Impresarul său, Giovani Becali, vine acum cu noi amănunte despre jucător, chiar înainte de derby-ul U Craiova – FCSB. Dacă astrele se aranjau altfel și Mihai Rotaru plusa la salariul de 600 de lei pe care Popescu îl avea la Craiova, exista varianta ca Papură să-l pregătească acum pe puști pentru a-l arunca în joc împotriva FCSB-ului.

„Omul care mi l-a recomandat pe Popescu este Claudiu Florică, nu Victor Pițurcă. Piți îl cunoaștea de la Craiova, dar nu l-a dus el la FCSB”

Octavian Popescu ajunsese la Craiova la recomandarea lui Adrian Iencsi, care venise ca antrenor la echipa a doua a celor de la U. Iencsi îl știa pe Popescu de la Rapid, unde puștiul a și apucat să îmbrace tricoul vișiniu.

La Craiova și-a arătat imediat calitățile, ajungând și în vizorul antrenorului de la acea vreme al „albaștrilor”, Victor Pițurcă. Acesta l-a remarcat și chiar s-a acreditat ideea că i l-a propus lui Gigi Becali pentru FCSB după ce s-a despărțit de Craiova lui Rotaru. Giovani Becali spune însă că nu Pițurcă e cel care l-a dus pe Octavian Popescu la roș-albaștri.

„Cel care mi l-a recomandat într-adevăr pe Octavian Popescu a fost Claudiu Florică, acesta spunându-mi să fiu atent la puști. Îl avusese la el la club, la Regal, și știa ce calități are. Aceste calități i-au fost remarcate și de Victor Pițurcă, iar Piți a vorbit foarte frumos de copil încă de pe vremea când era antrenor la Craiova. Dar nu Piți l-a dus la FCSB, la Gigi. Eu am vorbit cu Gigi și acesta a spus ok în secunda doi”, a mai precizat Giovani Becali pentru site-ul nostru despre mutarea mijlocașului de la Craiova la FCSB.

FANATIK a discutat cu părinții lui Octavian Popescu, tatăl său fiind foarte supărat pe cei care au râs de fiul său după interviul televizat

După partida foarte bună pe care Octavian Popescu a făcut-o împotriva celor de la UTA, FANATIK a realizat interviuri cu părinții jucătorului originar din Nucet, județul Dâmbovița.

„Pentru mine Octavian Popescu este un fenomen. Și am văzut și eu ceva jucători la viața mea, zic… Și n-am văzut până acum așa jucător la vârsta lui. Știe cu mingea, are niște «frâne» foarte bune, e fantastic! Coman, Moruțan, Man înmulțiți cu o sută nu ajung la valoarea lui. Ăsta-i fotbalist de mare clasă" – Adrian Porumboiu, exclusiv pentru FANATIK

Mama sa a fost foarte încântată de traseul pe care a pornit cariera lui Octavian, oferind amănunte despre rolul lui Giovani Becali în transferul la FCSB, dar și despre întâlnirea pe care familia a avut-o cu patronul Gigi Becali. „Sunt niște oameni deosebiți. Avem încredere maximă în ei”, a spus Laura Popescu.

Tatăl lui Octavian, fostul fotbalist Beniamin Popescu, era foarte mândru de băiat, dar în același timp și-a spus supărarea, ba chiar indignarea, față de cei care au râs de Tavi după primul său interviu televizat.

„Sunt foarte dezamăgit pentru ce s-a întâmplat! Foarte dezamăgit! Total dezamăgit! Să le fie rușine celor care au râs de el! Sunt foarte supărat pentru că s-a râs de acest copil după interviul de aseară. Octavian e un copil cu bun simț și nu s-au gândit nicio secundă la emoțiile lui! Am văzut și o postare pe telefon! Unii nu au pic de mentalitate care să ridice un pic omul! O să vadă ei mai târziu! O să le demonstreze el!”, a spus Popescu senior pentru FANATIK.