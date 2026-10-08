Giovanni Becali a ales cel mai bun conducător din fotbalul românesc: „Băga mâna adânc în buzunar. Își apăra copiii!”

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Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate la Giovanni Show, numele conducătorului pe care îl consideră peste toți ceilalți din fotbalul românesc. Impresarul a vorbit despre Cristi Borcea și a explicat de ce fostul acționar al lui Dinamo avea o relație specială cu fotbaliștii, fiind dispus să facă orice pentru oamenii pe care îi considera „copiii” lui.

Giovanni Becali, despre Cristi Borcea: „Cred că a fost cel mai tare conducător”

În opinia lui Giovanni Becali, Cristi Borcea avea o calitate care îl diferenția radical de alți oameni aflați în conducerea cluburilor. Fostul acționar de la Dinamo nu păstra distanța față de jucători, ci încerca să devină unul dintre oamenii lor de încredere. Impresarul a explicat că apropierea dintre Borcea și fotbaliști mergea mult dincolo de relația profesională, iar acest lucru îl ajuta să țină grupul unit.

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„Borcea cred că a fost cel mai tare conducător și spun și de ce. El devenea, din conducător, fratele jucătorilor. Îi ajuta pe toți, ieșea cu ei, era mai apropiat de vârstă cu ei. Mai mult de atât, lui Niculescu i-a fost naș“, a spus Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Giovanni Becali susține că Borcea nu era doar apropiat de fotbaliști, ci și foarte implicat atunci când aceștia aveau probleme. Impresarul a povestit că fostul conducător al lui Dinamo se zbătea pentru jucătorii săi și nu ezita să intervină atunci când considera că aceștia au nevoie de ajutor: „Borcea era un conducător care știa să-și țină puii în frâu. Se zbătea pentru ei, mergea la Badea, acolo, acolo, inclusiv cu mine, când am fost președinte, a venit să-i ajut“.

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Giovanni Becali, dezvăluire spectaculoasă despre Cristi Borcea „Băga mâna în buzunar fără probleme”

Un alt aspect remarcat de Giovanni Becali este . Impresarul spune că fostul acționar dinamovist nu se ferea să scoată bani din propriul buzunar atunci când situația o cerea.

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În timpul discursului său despre Cristi Borcea, Giovanni Becali a făcut și o paralelă cu . Impresarul consideră că actualul selecționer al României trece printr-o perioadă extrem de dificilă, iar presiunea se răsfrânge inclusiv asupra relației sale cu jucătorii.

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„Băga mâna în buzunar fără probleme, avea și ieșire la presă, îi apăra, pentru că, până la urmă, trebuie să îți aperi copiii. Uită-te la Hagi, acum, ce să le spună copiilor? El e măcinat deja, lor ce să le mai zică? L-a măcinat și pe Ianis. Dar, revenind, pentru mine Borcea a fost cel mai mare conducător. În continuare aduce torturi cu avionul din Belgrad (n.r. zâmbește)“, a mai spus impresarul.