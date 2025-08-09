Giovanni Becali a analizat șansele la calificare pentru FCSB, CFR Cluj și U Craiova: “Va fi meci greu în Kosovo”

FCSB şi Universitatea Craiova au câştigat meciurile cu Drita şi Spartak Trnava, fiind favorite la calificarea mai departe. În schimb, în meciul tur.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a analizat șansele la calificare pentru FCSB, CFR Cluj și U Craiova: „E meci greu în Kosovo!”

Giovanni Becali a calculat şansele de calificare ale echipelor româneşti din România la Profeţiile lui Don Giovanni. Agentul trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte meciul FCSB-ului din Kosovo:

„Craiova e pe val şi poate să ajungă departe. Le doresc tuturor să ajungă. Singura echipă care e greu să se califice e CFR Cluj. Braga e echipă bună. Şi la FCSB e meci greu în Kosovo, dar va juca acolo mai bine decât au făcut-o aici.

ADVERTISEMENT

Cred că va dispărea teama asta, dar trebuie să fie atenţi. 0-0 calificat, se întâmplă o greşeală, dau ăia un gol se merge în prelungiri. La penalty-uri câştigă cei slabi, niciodată cei buni.

De aia zic că trebuie să fie atenţi. CFR Cluj nu se califică. Lugano e cea mai amatoare echipă de fotbal din Elveţia. Dan Petrescu vrea să îşi ia alibi, să nu fie criticat prea mult.

ADVERTISEMENT

Craiova, prima dată în Conference League? „Eu zic că trec şi de Başakşehir”

Să vedem cu cine o să cadă dacă vor ieşi din Europa League. Craiova creşte de la meci la meci. Rădoi începe să îşi implementeze ştiinţa lui de antrenor. A fost un mic diferend cu patronul pe care le pune la punct.

ADVERTISEMENT

. Nu ştie el multe cu mingea, dar e jucător bun, marchează. Eu zic că trec şi de Başakşehir. Nu e o echipă antrenată. Campionatul începe în august.

ADVERTISEMENT

Craiova are cea mai tare bancă, peste 26 de jucători în lot. În acest moment, nu pot să spun că sunt favoriţi la titlu. Suntem în preliminarii şi aici e vorba de bani. Campionatul este lung, o să fie pauză”, a dezvăluit Becali la Profeţiile lui DON Giovanni.