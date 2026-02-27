Sport

Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor: “Ţineţi minte emisiunea!”. Care sunt pronosticurile pentru sferturi. Exclusiv

S-au tras la sorți optimile Champions League, iar competiția intră în linie dreaptă către finala din luna mai. Giovanni Becali știe cine se va califica mai departe, dar și cine va câștiga competiția.
Mihai Dragomir
27.02.2026 | 15:11
Giovanni Becali a anuntat favorita la castigarea Ligii Campionilor Tineti minte emisiunea Care sunt pronosticurile pentru sferturi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a spus cine sunt echipele care merg mai departe de faza sferturilor în Champions League, dar și cine va câștiga competiția. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Champions League oferă un nou sezon la superlativ pentru fanii fotbalului. Cele mai bune echipe au ajuns în faza optimilor, de unde începe cu adevărat drumul către marea finală. Giovanni Becali știe cine va triumfa la final.

Giovanni Becali a spus totul despre parcursul prietenului Jose Mourinho în Champions League

Champions League a depășit faza play-off-ului și continuă cu optimile. Competiția granzilor europeni oferă un nou sezon plin de spectacol, entuziasm și situații dramatice în cele mai neașteptate momente.

Giovanni Becali a vorbit despre bunul său prieten Jose Mourinho. Lusitanul nu a reușit să o califice pe Benfica mai departe după „dubla” cu Real Madrid, fosta sa echipă. Agentul de jucători știe ce urmează acum pentru tehnician.

„(n.r. – De ce nu s-a dus Mourinho la Madrid? A făcut intenționat suspendarea?) Nu. A luat al doilea galben la Lisabona când a cerut cartonaș pentru Vinicius. Și a intrat puțin în teren, a vociferat și a primit el.El se va bate cu Sporting Lisabona până la sfârșit pentru locul 2.

Pentru a intra să joace un baraj de a intra în Champions League. Doar primul loc, Porto, merge direct. A doua joacă baraj cu un tur, play-off-ul de Champions League. După care rămâne și în play-off cade, fiind cap de serie, cu echipă mai slabă și merge mai departe în Champions League, dacă rămâne pe locul 2. 

(n.r. – V-ați fi așteptat totuși să îi scoată pe Real?) Când au dat golul, mi-a dat senzația că ceva e. Au dat gol frumos. Au venit să joace. Dar vezi tu, cu toate defectele, cu toate nebuniile lui Vinicius, ia mingea, se duce singur și dă gol”

Giovanni Becali știe echipele care vor trece de optimi, dar și cine va câștiga finala Champions League

Giovanni Becali a aflat tabloul optimilor în urma tragerii la sorți și a spus numele echipelor care vor avansa în runda următoare. Cât despre eventuala câștigătoare a competiției, impresarul crede că Arsenal va da lovitura.

„City cu Real, eu țin cu Real. Bodo/Glimt cu Sporting, țin cu Sporting. Galata cu Liverpool, Liverpool. Newcastle – Barcelona, Barca. PSG – Chelsea, PSG. Apoi, Atletico Madrid – Tottenham, Atletico Madrid. Atalanta – Bayern Munchen, Bayern Munchen și Arsenal – Leverkusen, Arsenal. Arsenal are cea mai ușoară misiune, e și prima favorită la câștigarea Champions League.

Arsenal, Bayern, Atletico, PSG, Barcelona, Liverpool, Sporting și Manchester City. Astea sunt favoritele mele și ale jucătorilor de pariuri. Dar nimeni nu o să joace… o să joace combinații 1-X, 2-X și așa mai departe. 

Liverpool încet încet își revine și va ocupa locul pe care îl merita, în ciuda insucceselor avute atât acasă cât și afară. Pentru Arsenal e perfect culoarul”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

  • 7/8 și 14/15 aprilie 2026 sunt datele meciurilor tur-retur din sferturi
  • 28/29 și 5/6 mai 2026 sunt datele meciurilor tur-retur din semifinale
  • 30 mai este data finalei (Budapesta)

Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor

Mihai Dragomir
