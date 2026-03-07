Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fără campioana în exercițiu, FCSB, play-off-ul se anunță extrem de echilibrat, crede Giovanni Becali. Reputatul agent FIFA o vede favorită la titlu pe Universitatea Craiova, dar preconizează și o „bombă” în stilul Unirii Urziceni, din 2009.

Cine ia titlul în SuperLiga? Verdictul lui Giovanni Becali

Pentru prima dată în istoria SuperLigii, play-off-ul se va disputa fără campioana en-titre. astfel că echipele care se vor bate la titlu sunt U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș. Prima șansă o au oltenii, care, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, sunt pe locul 1, cu 59 de puncte, cu patru mai multe decât Rapid.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă din sezonul regulat, . „Se luptă cu șanse mai mari Craiova. Următoarea candidată este Rapid datorită clasamentului. Și restul, cele patru, se vor bate între ele ca să ajungă la astea două. Dar va fi un play-off ca niciodată. Dacă U Craiova bate pe Rapid, are șanse de 90% să ia campionatul.

Poate să fie U Cluj una dintre surprize. Și a doua poate fi chiar CFR-ul. Prima bombă ar fi U Cluj. Păcat că s-a accidentat Chipciu, care e om de bază. Să dea Dumnezeu să își revină repede. Pentru că orice meci pierdut în play-off, acolo nu îl mai recuperezi, cum a recuperat Pancu cu CFR. Acolo un meci egal și unul pierdut și te-ai dus”, este opinia lui Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

U Cluj, primul titlu din istorie

Giovanni Becali nu ar fi surprins ca U Cluj să dea mare lovitură și să cucerească primul titlu din istorie. „Șepcile roșii” sunt înaintea etapei cu numărul 30 pe locul 4, cu 51 de puncte. În ultima rundă din sezonul regulat, echipa lui Bergodi, fără antrenorul italian pe bancă, are meci la FCSB, sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Poate U Cluj să fie o bombă în genul Urziceni?) S-ar putea. Se poate orice. Au stadionul plin mereu. Au urmăritori, se ducă după ei. Au salariile la zi. Nu vezi întârzieri la U Cluj. Nu știu cum e finanțată, dar nu vezi o problemă. Au un antrenor bun, chiar foarte bun, un antrenor italian, care nu ia goluri, dar dă goluri”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate al GIOVANNI SHOW.