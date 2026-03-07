Sport

Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv

A mai rămas doar o etapă din sezonul regulat, iar toată lumea e pregătită de play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Giovanni Becali știe cine are prima șansă la titlu, dar și cine poate face un miracol precum Urziceni
Cristian Măciucă
07.03.2026 | 17:15
Giovanni Becali a anuntat favoritele la titlu in SuperLiga si bomba care poate rasturna calculele Poate fi ca Urziceniul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fără campioana în exercițiu, FCSB, play-off-ul se anunță extrem de echilibrat, crede Giovanni Becali. Reputatul agent FIFA o vede favorită la titlu pe Universitatea Craiova, dar preconizează și o „bombă” în stilul Unirii Urziceni, din 2009.

Cine ia titlul în SuperLiga? Verdictul lui Giovanni Becali

Pentru prima dată în istoria SuperLigii, play-off-ul se va disputa fără campioana en-titre. FCSB a „retrogradat” în play-out, astfel că echipele care se vor bate la titlu sunt U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș. Prima șansă o au oltenii, care, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, sunt pe locul 1, cu 59 de puncte, cu patru mai multe decât Rapid.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă din sezonul regulat, cele două se întâlnesc în meci direct, pe Giulești, duminică, 8 martie, de la ora 20:00. „Se luptă cu șanse mai mari Craiova. Următoarea candidată este Rapid datorită clasamentului. Și restul, cele patru, se vor bate între ele ca să ajungă la astea două. Dar va fi un play-off ca niciodată. Dacă U Craiova bate pe Rapid, are șanse de 90% să ia campionatul.

Poate să fie U Cluj una dintre surprize. Și a doua poate fi chiar CFR-ul. Prima bombă ar fi U Cluj. Păcat că s-a accidentat Chipciu, care e om de bază. Să dea Dumnezeu să își revină repede. Pentru că orice meci pierdut în play-off, acolo nu îl mai recuperezi, cum a recuperat Pancu cu CFR. Acolo un meci egal și unul pierdut și te-ai dus”, este opinia lui Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

U Cluj, primul titlu din istorie

Giovanni Becali nu ar fi surprins ca U Cluj să dea mare lovitură și să cucerească primul titlu din istorie. „Șepcile roșii” sunt înaintea etapei cu numărul 30 pe locul 4, cu 51 de puncte. În ultima rundă din sezonul regulat, echipa lui Bergodi, fără antrenorul italian pe bancă, are meci la FCSB, sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00.

Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a...
Digisport.ro
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
ADVERTISEMENT

„(n.r. – Poate U Cluj să fie o bombă în genul Urziceni?) S-ar putea. Se poate orice. Au stadionul plin mereu. Au urmăritori, se ducă după ei. Au salariile la zi. Nu vezi întârzieri la U Cluj. Nu știu cum e finanțată, dar nu vezi o problemă. Au un antrenor bun, chiar foarte bun, un antrenor italian, care nu ia goluri, dar dă goluri”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate al GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali anunta NOUA CAMPIOANA din SuperLiga. Cine poate DETONA BOMBA in play-off

Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate...
Fanatik
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit...
Fanatik
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
Mihăiță Pleșan contraatacă! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoica după ultimele declarații:...
Fanatik
Mihăiță Pleșan contraatacă! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoica după ultimele declarații: „România nu duce lipsă de șmecheri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gestul lui Ion Țiriac: miliardarul român a cumpărat o operă de artă a...
iamsport.ro
Gestul lui Ion Țiriac: miliardarul român a cumpărat o operă de artă a fiicei lui Ilie Năstase. Câți bani a plătit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!