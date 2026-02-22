Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de play-off!”

ADVERTISEMENT

Fiecare echipă angrenată în lupta pentru play-off își face deja calculele și visează la câștigarea titlului în SuperLiga. Giovanni Becali a numit formația pe care o consideră favorită la câștigarea trofeului de campioană.

Giovanni Becali o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a declarat că, în opinia sa, Universitatea Craiova poate lua o opțiune serioasă la titlu dacă va .

Cel mai cunoscut impresar român susține că viitoarea campioană ar putea fi decisă încă de la finalul sezonului regulat. , Ioan Becali consideră că lupta pentru titlu ar putea fi deja tranșată.

„Universitatea Craiova e marea favorită la titlu, mai ales dacă reușește să câștige cu Unirea Slobozia. În Giulești, în ultima etapă din sezonul regular, va fi un meci foarte important pentru viitoarea echipă campioană.

În Giulești se joacă campioana! Dacă va câștiga cu Unirea Slobozia, cu Metaloglobus, iar apoi și în Giulești, Universitatea Craiova are șansa ca titlul să fie deja oltean”, a declarat Ioan Becali.

Giovanni Becali a făcut toate calculele la titlu

În continuare, Giovanni Becali a calculat diferența de puncte cu care ar putea intra U Craiova în play-off. Agentul de jucători a expus că principalul obiectiv al oltenilor este campionatul, iar în meciul cu CFR Cluj din Cupă vor juca cu rezervele.

„Ei au pe hârtie 6 puncte ușoare, cu Unirea Slobozia și cu Metaloglobus, dacă bat în Giulești se duc în 9 puncte. Ar face 62 de puncte, ar fi 31 la înjumătățire. Ar avea un avantaj foarte mare. E adevărat, nu o să fie încă jucat, dar o să aibă un avantaj.

Craiova e favorită la titlu în momentul acesta. Când se vor termina aceste două etape care rămân, vom vedea exact ce echipe se bat la campionat.

Cupa e importantă pentru palmares, au și varianta asta, dar ei trag la campionat. Cred că vor juca în Cupă cu foarte multe rezerve. Vor juca cu cel puțin jumătate de echipă cu rezerve”, a conchis Giovanni Becali.