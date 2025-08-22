Sport

Giovanni Becali a anunţat suma uriaşă pe care se vinde Bîrligea de la FCSB: “E două clase peste Louis Munteanu!”

Giovanni Becali s-a pronunțat cu privire la valoarea lui Daniel Bîrligea, care a marcat din nou pentru FCSB, în duelul de pe terenul lui Aberdeen.
FANATIK
22.08.2025 | 18:13
Giovanni Becali a anuntat suma uriasa pe care se vinde Birligea de la FCSB E doua clase peste Louis Munteanu
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a vorbit despre suma pe care FCSB ar putea să o primească în schimbul lui Daniel Bîrligea. FOTO: colaj Fanatik

Revenit pe gazon după accidentare, Daniel Bîrligea se află într-o formă excelentă la FCSB. Reușita din meciul de joi seară cu Aberdeen a fost cea de-a patra din ultimele cinci partide oficiale. Giovanni Becali a vorbit despre valoarea atacantului, care ar putea să se transfere în schimbul unei sume importante.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a numit suma pe care FCSB ar putea să o încaseze în schimbul lui Daniel Bîrligea

Celebrul impresar e de părere că Daniel Bîrligea este un atacant mai bun decât Louis Munteanu, iar în cazul în care fotbalistul de la FCSB va înscrie la fel de multe goluri ca golgheterul „feroviarilor”, gruparea „roș-albastră” ar putea să încaseze o sumă imensă în schimbul său.  „Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant.

(n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă. Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

ADVERTISEMENT

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”. Conform transfermarkt, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu sunt cotați în acest moment la 5 milioane de euro, fiind la egalitate pe locul 2 într-un clasament al celor mai valoroși jucători din Superligă, în urma lui Darius Olaru (7.5 milioane).

Ce a declarat Daniel Bîrligea după Aberdeen – FCSB 2-2 

FCSB a condus cu 2-0 în meciul din Scoția contra lui Aberdeen, dar a încasat două goluri în repriza secundă, când evolua în zece oameni după eliminarea controversată a lui Juri Cisotti. La final, Daniel Bîrligea a vorbit despre rezultatul înregistrat pe Pittodrie Stadium. „S-a văzut atitudinea corectă, care a fost și anul trecut.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Sunt mândru de toți colegii care au pus suflet în teren. Am vrut să dau totul pentru echipă, pentru calificare. Eram mai fericit dacă era alt rezultat, dar și acest 2-2, cu om în minus și cu cei trei jucători care nu au putut să joace, e un rezultat destul de ok”. Returul va avea loc pe Arena Națională, joi, de la ora 21:30.

ADVERTISEMENT
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o...
Digisport.ro
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură

Giovanni Becali a anunţat suma uriaşă pe care se vinde Bîrligea de la FCSB: “E două clase peste Louis Munteanu!”

Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo, din nou liber de contract! A...
Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo, din nou liber de contract! A plecat și de la echipa din Liga 3
SuperLiga, live video etapa 7. UTA – Unirea Slobozia se joacă de la...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 7. UTA – Unirea Slobozia se joacă de la 19:00. Cum arată echipele de start
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Universitatea Cluj a adus un fotbalist de...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Universitatea Cluj a adus un fotbalist de la un club din Bundesliga
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!