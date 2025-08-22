Giovanni Becali a anunţat suma uriaşă pe care se vinde Bîrligea de la FCSB: “E două clase peste Louis Munteanu!”

Revenit pe gazon după accidentare, Daniel Bîrligea se află într-o formă excelentă la FCSB. Reușita din meciul de joi seară cu Aberdeen a fost cea de-a patra din ultimele cinci partide oficiale. Giovanni Becali a vorbit despre valoarea atacantului, care ar putea să se transfere în schimbul unei sume importante.

Giovanni Becali a numit suma pe care FCSB ar putea să o încaseze în schimbul lui Daniel Bîrligea

Celebrul impresar e de părere că Daniel Bîrligea este un atacant mai bun decât Louis Munteanu, iar în cazul în care fotbalistul de la FCSB va înscrie la fel de multe goluri ca golgheterul „feroviarilor”, gruparea „roș-albastră” ar putea să încaseze o sumă imensă în schimbul său. „Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant.

(n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă. Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”. Conform , Daniel Bîrligea și Louis Munteanu sunt cotați în acest moment la 5 milioane de euro, fiind la egalitate pe locul 2 într-un clasament al celor mai valoroși jucători din Superligă, în urma lui Darius Olaru (7.5 milioane).

Ce a declarat Daniel Bîrligea după Aberdeen – FCSB 2-2

FCSB a condus cu 2-0 în meciul din Scoția contra lui Aberdeen, dar a încasat două goluri în repriza secundă, când evolua în zece oameni după . La final, . „S-a văzut atitudinea corectă, care a fost și anul trecut.

Sunt mândru de toți colegii care au pus suflet în teren. Am vrut să dau totul pentru echipă, pentru calificare. Eram mai fericit dacă era alt rezultat, dar și acest 2-2, cu om în minus și cu cei trei jucători care nu au putut să joace, e un rezultat destul de ok”. Returul va avea loc pe Arena Națională, joi, de la ora 21:30.

