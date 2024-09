Giovanni Becali a anunțat unde se va transfera Alexandru Cicâldău: „Trebuie să renunțe la o parte din salariul lui mare!” Opțiunile fotbalistului

Alexandru Cicâldău nu intra în planurile turcilor de la Galatasaray pentru acest sezon, iar internaționalul român își caută echipă. Giovanni Becali a făcut lumină în cazul fotbalistului dorit de Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Unde se va transfera Alexandru Cicâldău? Anunțul lui Giovanni Becali: „Trebuie să renunțe la o parte din salariul lui mare!” Opțiunile fotbalistului

Turcii i-au anunțat pe Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău că nu se bazează pe ei în sezonul 2024-2025. și va fi din nou coleg cu Marius Marin, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Alex Cicâldău nu și-a găsit încă un alt angajament, iar Giovanni Becali a vorbit despre situația fotbalistului. Celebrul impresar român a spus unde se va transfera mijlocașul trecut pe la Universitatea Craiova și Viitorul Constanța.

„Nu știu ce va face Cicâldău, dar va trebui să piardă o parte din salariu lui mare, ca să joace. Important este să joace, dacă vrea să ia salariul lui mare stă la Galata și se antrenează până în iarnă. Unui jucător îi stă bine cu jocul, pentru că situația nu este nici a noastră, nici a clubului.

Nici în Arabia nu a putut să supraviețuiască, nici în Turcia. Are ocazia să se relanseze, are 27 de ani și jucând poate să rămână la echipa națională și să revină la Galata, pentru că mai are un an de contract. Totul depinde de el.

(n.r. – Cicâldău este mai aproape să plece sau să rămână la Galatasaray?) De plecat, asta este meseria lui și trebuie să joace. Banii îi mai poate lua și după 27 de ani prin modul în care va juca unde se va duce. Deocamdată suntem acolo, Vivi ar fi mulțumit să vină la Petrolul.

Jucătorul va decide, în funcție și de bani. Craiova stă mai bine financiar, nu știu ce se va întâmpla cu domnii din Turcia, care probabil vor face un efort să îl aibă”, a spus Giovanni Becali.

Mihai Rotaru a reacționat când a auzit de posibilul transfer al lui Alex Cicâldău la Petrolul

la Petrolul Ploiești la FANATIK SUPERLIGA. Finanțatorul Universității Craiova și-l dorește în continuare pe mijlocaș în Cetatea Băniei.

„Ar fi fost bine dacă Galatasaray s-ar fi calificat în Champions League. (n.r. Luați 300 de mii pentru că s-au calificat în Europa League?) Nu. Nu cred. Cred că mai puțin, totuși. Luam mult mai mult dacă mergeau în Champions League.

(n.r. Ați auzit varianta Cicâldău la Petrolul?) Am auzit de câteva zile și nu din presa turcă. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu este vorba despre ce vrea Craiova sau ce vrea Cicâldău. Dacă sunt aranjamente între proprietarii de la Galatasaray și Petrolul… nu ai cum să intervii.

(n.r. Dacă cei de la Galatasaray s-au înțeles cu cei de la Petrolul, jucătorul trebuie să meargă acolo?) Poate să facă asta sau să nu mai joace. Despre asta e vorba. Noi ne dorim. Am făcut și facem eforturi”, a declarat Rotaru.