Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv

Gică Hagi așteaptă propuneri interesante de a prelua o echipă. Ce răspunsuri a primit agentul Giovanni Becali când l-a propus antrenor în Arabia Saudită.
Traian Terzian
25.01.2026 | 11:15
Ce răspunsuri a primit Giovanni Becali când l-a propus antrenor în Arabia Saudită pe Gică Hagi. Sursă foto: colaj Fanatik
În vara anului trecut, Gică Hagi a decis să renunțe la funcția de antrenor la Farul și a rămas doar ca acționar. Însă, fostul mare internațional își pregătește revenirea, iar Ioan Becali a vorbit la ”Giovanni Show” despre discuțiile pe care le-a avut în Arabia Saudită.

Impresarul Giovanni Becali a mărturisit că a tot încercat în ultimele luni să-i găsească un contract bun lui Gică Hagi și chiar a citit o discuție purtată prin mesaje cu un om important din cadrul Federației de Fotbal din Arabia Saudită.

”Gică Hagi nu face nimic, așteaptă și el. L-am prezentat și eu la multe… Să-ți citesc un mesaj de la un om, Michael Emenalo, fostul director sportiv de la Chelsea, un nigerian care a jucat în Spania.

La Chelsea, eu mergeam cu el, cu Mourinho, acum e în federația din Arabia Saudită și coordonează totul. Are multe relații și i-am dat un mesaj pe 15 ianuarie și i-am zis: ‘Prietene, la mulți ani! Ce faci? Avem ceva pentru Hagi? Ceva pentru vreun jucător?’.

Și îmi dă el răspuns: ‘Giovanni, an nou fericit! Acum sunt în Nigeria. Sunt la înmormântarea mamei mele. Nimic nou pentru Hagi și nici pentru jucători. Acest mercato este mult prea timid. Când voi avea ceva te voi anunța imediat’. E un om foarte important în fotbalul saudit”, a declarat Becali, la emisiunea ”Giovanni Show”.

În discuția 1 la 1 avută cu Horia Ivanovici, agentul a dezvăluit și suma pe care Gică Hagi ar putea să o încaseze dacă ar ajunge să antreneze în bogatul campionat al Arabiei Saudite și a mai precizat pe la ce formații l-a mai propus.

”(n.r. Îți dai seama cum ar fi pentru Hagi să intre acolo? Acolo nu există salariu sub 2 milioane) Există și 6-700.000 cum are Șumudică dacă ești acolo jos. Bine, dar Hagi nu se duce jos. Hagi merge numai de la locurile 5-6 în sus, Al Ahli, Al Hilal.

(n.r. – Probabil că Hagi merge de 4-5 milioane în sus pe an) Nu pe 4, dar cel puțin 2,5-3 milioane. În Grecia l-am propus la toate. La AEK, la Marinakis (n.r. – Evangelos Marinakis, patronul lui Olympiacos), la toate. În Turcia la fel. La Fenerbahce am încercat după plecarea lui Mourinho, nimic.

Directorul sportiv de la Al Qadsiah, care e echipa firmei care se ocupă de petrol și unde antrenor e Michel (n.r. – a fost până în decembrie 2025), care a jucat cu Hagi la Real Madrid, mi-a zis: ‘Giovanni, pot să vorbesc, cu relații, cu cutare, dar…’”, a mai spus Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.

În urmă cu exact două luni, într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a antrena din nou și a zis clar că este pregătit să înceapă o nouă aventură.

”(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a afirmat Hagi.

