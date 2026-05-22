Giovanni Becali a comentat în direct convocările lui Gică Hagi. Ce trebuie să facă neapărat la națională: obligatoriu să uite de această problemă!

Gheorghe Hagi se pregăteşte de debutul pe banca primei reprezentative a României. „Regele” a anunţat convocările pentru confruntările cu Georgia şi Ţara Galilor, care vor avea loc pe 2 şi 6 iunie. Alţi trei jucători vor fi anunţaţi după meciurile de baraj.

Giovanni Becali, sfat pentru Hagi: „Să lase problemele Farului pe mâna lui Gică Popescu”

Giovanni Becali l-a sfătuit pe Gică Hagi să se concentreze 100% pe echipa naţională şi să lase problemele de la Farul Constanţa. „Marinarii” au ajuns la baraj, după o serie neagră pe care au avut-o în play-out. Echipa condusă de Gică Popescu este :

„Sper să aibă un început bun, să se gândească la echipa naţională, numai la echipa naţională. Să lase problema Farului pe mâna lui Gică Popescu. Va trece de acest baraj şi o să îşi frece mâinile despre cum să pregătească noul sezon. Impresia mea este că . Nu cred că mai rămâne şi în stagiunea viitoare”, a spus Giovanni Becali.

Impresarulg, despre convocările „Regelui”: „Să înţeleagă că au posibilitatea să devină titulari”

, impresarul spune că cele două meciuri reprezintă o şansă foarte mare pentru tinerii jucători precum Borza, David Matei sau Strata, pentru a se obişnui cu atmosfera echipei naţionale:

„Toţi sunt apţi. Probabil vom avea două echipe. Este un lot în care Gică Hagi dă posibilitate şi promisiuni tinerilor de la echipa naţională. Îi dă posibilitate lui Borza să vadă ce înseamnă lotul şi convocarea. Borza, Strata, David Matei, printre ei sunt cinci-şase jucători care trebuie să simtă mirosul atmosferei de la lot. Încet-încet, să fie selecţionaţi la echipa naţională.

Este o experienţă frumoasă pe care Gică Hagi le-o dă acestor tineri. Moruţan n-a dat tot la Rapid, dar e talent, ştie. După pregătirea din această vară vom vedea acel Moruţan care i-a dat lui Mihăilă două pase de gol cu Elveţia. Cei nou-veniţi trebuie să înţeleagă că au posibilitatea să devină titulari”, a comentat Giovanni Becali.

