Sport

Giovanni Becali a comentat în direct convocările lui Gică Hagi. Ce trebuie să facă neapărat la națională: obligatoriu să uite de această problemă!

Giovanni Becali a vorbit despre convocările lui Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Celebrul impresar l-a sfătuit să uite complet de barajul pe care îl dispută Farul cu Chindia Târgovişte.
Marian Popovici
22.05.2026 | 14:25
Giovanni Becali a comentat in direct convocarile lui Gica Hagi Ce trebuie sa faca neaparat la nationala obligatoriu sa uite de aceasta problema
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a comentat selecția lui Gică Hagi la echipa națională Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi se pregăteşte de debutul pe banca primei reprezentative a României. „Regele” a anunţat convocările pentru confruntările cu Georgia şi Ţara Galilor, care vor avea loc pe 2 şi 6 iunie. Alţi trei jucători vor fi anunţaţi după meciurile de baraj.

Giovanni Becali, sfat pentru Hagi: „Să lase problemele Farului pe mâna lui Gică Popescu”

Giovanni Becali l-a sfătuit pe Gică Hagi să se concentreze 100% pe echipa naţională şi să lase problemele de la Farul Constanţa. „Marinarii” au ajuns la baraj, după o serie neagră pe care au avut-o în play-out. Echipa condusă de Gică Popescu este mare favorită să rămână în SuperLiga, având baraj cu Chindia:

ADVERTISEMENT

„Sper să aibă un început bun, să se gândească la echipa naţională, numai la echipa naţională. Să lase problema Farului pe mâna lui Gică Popescu. Va trece de acest baraj şi o să îşi frece mâinile despre cum să pregătească noul sezon. Impresia mea este că Stoican rămâne doar la baraj. Nu cred că mai rămâne şi în stagiunea viitoare”, a spus Giovanni Becali.

Impresarulg, despre convocările „Regelui”: „Să înţeleagă că au posibilitatea să devină titulari”

Referitor la convocările anunţate de Gică Hagi, impresarul spune că cele două meciuri reprezintă o şansă foarte mare pentru tinerii jucători precum Borza, David Matei sau Strata, pentru a se obişnui cu atmosfera echipei naţionale:

ADVERTISEMENT
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să...
Digi24.ro
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi

„Toţi sunt apţi. Probabil vom avea două echipe. Este un lot în care Gică Hagi dă posibilitate şi promisiuni tinerilor de la echipa naţională. Îi dă posibilitate lui Borza să vadă ce înseamnă lotul şi convocarea. Borza, Strata, David Matei, printre ei sunt cinci-şase jucători care trebuie să simtă mirosul atmosferei de la lot. Încet-încet, să fie selecţionaţi la echipa naţională. 

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Este o experienţă frumoasă pe care Gică Hagi le-o dă acestor tineri. Moruţan n-a dat tot la Rapid, dar e talent, ştie. După pregătirea din această vară vom vedea acel Moruţan care i-a dat lui Mihăilă două pase de gol cu Elveţia. Cei nou-veniţi trebuie să înţeleagă că au posibilitatea să devină titulari”, a comentat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a comentat în direct convocările lui Gică Hagi

Cadoul promis a ajuns la Sorin Cârțu! FANATIK, gest special pentru omul-event al...
Fanatik
Cadoul promis a ajuns la Sorin Cârțu! FANATIK, gest special pentru omul-event al Universității Craiova: „E mișto să fii unic!“
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o...
Fanatik
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Manchester United și-a ales antrenorul pentru următorul sezon! „Diavolii” au făcut anunțul oficial....
Fanatik
Manchester United și-a ales antrenorul pentru următorul sezon! „Diavolii” au făcut anunțul oficial. Update
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
iamsport.ro
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!