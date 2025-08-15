Giovanni Becali a comentat în direct lista de convocări a lui Mircea Lucescu. „I se face o nedreptate. Eu așa știu”

pentru meciul amical împotriva Canadei și cel cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială, ambele partide programate la începutul lunii septembrie, iar Giovanni Becali a analizat imediat alegerile selecționerului.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Giovanni Becali lista preliminară întocmită de Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie ale echipei naționale: „Ionuț Radu nici el nu știe pe unde mai joacă”

Un anumit aspect i-a atras atenția în mod special impresarului de fotbaliști, și anume faptul că Florin Niță, titularul de până acum pe postul de portar, nu a fost luat în calcul pentru aceste partide.

De asemenea, în aceeași ordine de idei, Ioan Becali a punctat că are impresia că sunt șanse destul de mari ca până la urmă selecționerul să renunțe și la serviciile lui Ștefan Târnovanu, bineînțeles atunci când va fi anunțat lotul final, chestiune care în viziunea lui ar fi „o mare nedreptate”.

ADVERTISEMENT

„Păi Târnovanu unde mai joacă ca să îl cheme? Din moment ce are trei… Stai puțin. Ionuț Radu, nici el nu știe pe unde mai joacă, cum joacă, împrumutat, neîmprumutat și așa mai departe. Moldovan, să zici că a jucat la Sassuolo și poate juca acum la Oviedo, că e împrumutat de Atletico Madrid.

Dacă era un portar extraordinar, îl țineau al doilea după titular la Atletico Madrid. În sfârșit, nu vreau să mă bag în chestiile astea, dar îmi pare rău că Târnovanu e pus de o parte. O nedreptate. Jucătorul care în doi ani cu Steaua (n.r. FCSB) a făcut maximum și asta e, dar avem un antrenor și trebuie să avem încredere în el.

ADVERTISEMENT

Ce a spus impresarul despre situația lui Ștefan Târnovanu de la FCSB: „Să dea Dumnezeu să nu fie cum știu eu”

Dar când o zbârci vreodată, să vezi tu ce o iau de antrenorii ăștia care zbârcesc! Indiferent că îl cheamă Dinu, Lucescu sau Iordănescu. De-abia aștept să greșească o dată. (n.r. Despre faptul că este vorba acum doar despre un lot preliminar, care poate fi suspus modificărilor) Aa, poate să lichideze câte unul.

ADVERTISEMENT

Dintre toți Sava este cel mai… A jucat titular la Udinese în Serie A. (n.r. Despre faptul că ar urma ca Târnovanu să fie convocat în cele din urmă, în locul lui Radu sau Moldovan. Moldovan a jucat la Sassuolo în divizia B. Să dea Dumnezeu să fie cum zici tu, să nu fie cum știu eu.

ADVERTISEMENT

(…) Nu e chestia de jucătorii mei, toți sunt ai noștri, că joacă pentru România. Problema este că în primul rând trebuie să vezi și din campionatul nostru”,