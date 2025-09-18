Sport

Giovanni Becali a comparat transferul lui Ianis la Alanyaspor cu cel al lui Gică Hagi la Galatasaray: „S-au oprit pasagerii în aeroport”

Giovanni Becali a spus totul despre transferul lui Ianis la Alanyaspor, comparativ cu cel al lui Gică Hagi la Galatasaray. Ce diferență a scos în evidență.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 21:15
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, comparație în direct între transferul lui Gică Hagi la Galatasaray și cel al lui Ianis la Alanyaspor.

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Giovanni Becali a comparat transferul „Prințului” cu transferul tatălui său, Gică Hagi, la Galatasaray. Ce a evidențiat impresarul.

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, locul 9 în prima ligă de fotbal a Turciei. „Prințul” a fost însoțit de tatăl său, Gică Hagi, într-un moment deosebit de important pentru revitalizarea carierei sale de jucător.

Giovanni Becali și-a amintit de mutarea lui Gică Hagi la Galatasaray, din vara anului 1996. Agentul de jucători a povestit cum toată lumea din Istanbul era fascinată în momentul în care l-au văzut pe internaționalul român și speră acum ca și Ianis să beneficieze de aceeași faimă la Alanyaspor.

„S-au oprit pasagerii!”

„Când l-am dus pe Gică la Istanbul s-au oprit pasagerii, cei care ieșeau sau se urcau la avion. Așa e în Turcia. Sper că și Ianis va primi la Alanya, dacă și Moruțan și Cicâldău au primit. Dar era Galatasaray, aici e problema, era Capitala.

Alanya este un oraș liniștit, o echipă fără probleme. Este un club care te ridică. Un club de mijlocul clasamentului, unde este liniște și Ianis își poate recăpăta forma pe care a avut-o!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

Cine l-a ajutat pe Giovanni Becali să-l transfere pe Gică Hagi la Galatasaray

Transferul lui Gică Hagi de la Barcelona la Galatasaray nu s-a produs atât de ușor, în ciuda numelui său uriaș la acel moment. Apăruse legea Bosman (orice jucător de peste 23 de ani care își încheie contractul cu un club poate semna cu o altă echipă cu șase luni înainte de expirarea înțelegerii actuale), însă se aplica doar pentru jucătorii comunitari, iar românii nu se încadrau. Sepp Blatter, pe atunci secretar general UEFA, a schimbat acest lucru, după cum a povestit chiar Giovanni Becali.

„Îți dai seama ce relație aveam eu cu Blatter? El a fost singurul președinte UEFA care l-a făcut pe Gică (n.r. Hagi) gratis. Cu Jean Louis Dupont, avocatul care l-a făcut Bosman, după procese și procese, l-a făcut gratis, dar pentru comunitatea europeană. Noi eram extracomunitari la vremea aceea.

Blatter îl simpatiza foarte tare pe Gică Hagi. Mai ales că l-a și luat într-o comisie mai târziu, când era la Galatasaray. Erau vreo 10-15 jucători, numere 10. Blatter îl simpatiza rău, rău de tot. A venit și în România de vreo două, trei ori”, a mai spus Giovanni Becali în cadrul aceleiași emisiuni.

Mihai Dragomir
