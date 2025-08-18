Giovanni Becali a dat toate cărțile pe față despre Cristi Chivu. A vorbit despre marea trădare! Exclusiv

În ciuda faptului că nu își mai vorbesc de ani buni și consideră că fostul internațional l-a trădat când a fost condamnat în ”Dosarul Transferurilor”, Giovanni Becali nu s-a sfiit să-i ureze la FANATIK SUPERLIGA .

De ce l-a făcut Giovanni Becali trădător pe Cristi Chivu

Revenind asupra relației reci existente între cei doi, Ioan Becali a dezvăluit la că unul dintre motivele pentru care s-a supărat pe Chivu este că l-a abandonat într-un moment în care l-a ajutat să ajungă la Inter Milano și să câștige un salariu excelent.

”Tu crezi că eu pe Chivu îl făceam vreodată trădător? Că a plecat cu Pietro (n.r. – impresarul Pietro Chiodi), nu mă interesa. Băi, dacă eu te-am dus să iei 4,5 milioane, care astăzi însemnau 14…

L-am dus la Inter de la Roma, cu un an de contract care îl mai avea, au dat și 17 milioane pe el. Și Moratti (n.r. – Massimo Moratti, președintele lui Inter la acea vreme) a menținut cifra care i-am spus-o: ‘dacă ți-l aduc îi dai 4,5 milioane’. Atât i-a dat”, a declarat Becali.

Chivu nu l-a căutat niciodată cât a fost la închisoare

Dar mai mult decât faptul că a rupt contractul de impresariat cu firma sa și a ales să colaboreze cu Pietro Chiodi, agentul s-a arătat deranjat că fostul internațional nu l-a căutat în momentul în care a ajuns la închisoare.

”Victor e nașul tău, te cunună, îți botează amândouă fetele și tu… Cu frate-miu a mai dat telefon, a mai întrebat, dar de mine să nu zici nimic? Și să mă și trădezi? Ești trădător. Asta m-a durut atunci.

Eram la răcoare atunci și nu a dat niciun telefon și nu a întrebat niciodată dacă poate să vină. A zis Mourinho că vrea să vină la vizită, au venit niște bulgari, au venit mulți, dar el nimic. Niciun telefon. Și eu puteam să-l pun pe listă ca să-l chem”, a spus Ioan Becali, la emisiunea ”DON Giovanni”.

