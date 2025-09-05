Sport

Giovanni Becali a dat verdictul după ce Ianis Hagi a refuzat o ofertă din La Liga și a semnat cu Alanyaspor: „Turcii au alte standarde de plată”

Alex Bodnariu
05.09.2025 | 11:03
EXCLUSIV FANATIK
După luni întregi de speculații, Ianis Hagi a semnat, în sfârșit, cu noua echipă. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, mijlocașul român va juca în următorul sezon pentru turcii de la Alanyaspor, iar Giovanni Becali a analizat în direct transferul, în emisiunea Don Giovanni.

Ce spune Giovanni Becali despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia

Ianis Hagi are șansa să își demonstreze valoarea și să își recâștige un loc la echipa națională a României, acum, odată cu transferul la Alanyaspor. Fotbalistul are nevoie de câteva săptămâni bune de pregătire, întrucât din iunie a rămas fără echipă.

Giovanni Becali e de părere că transferul lui Ianis Hagi e unul de bun augur. Impresarul cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia. Fotbalistul român a primit o ofertă și din Spania, de la nou-promovata Elche, însă ibericii nu au putut să îi satisfacă pretențiile salariale.

Giovanni Becali: „A avut mai multe oferte. Cred că a ales bine”

„Cred că a ales o echipă bună, nu foarte bună, dar bună. E o echipă modernă, una dintr-o zonă aproape de Antalya. Sper să reușească acolo. Sper să revină și la echipa națională prin antrenamentele de care are nevoie. O lună, două va dura.

A avut mai multe oferte, a refuzat mai multe. Au fost și câteva oferte serioase, dar nu s-au legat. Sper ca aici Ianis să reușească. El aici s-a născut. E bine pentru echipa națională și pentru el. Are și el acum o familie.

Turcii au standarde de plată, față de Elche, care e o echipă ce luptă pentru supraviețuirea în La Liga. Pentru fotbalul românesc, eu cred că a ales bine”, a declarat impresarul Giovanni Becali, în direct și în exclusivitate, la emisiunea marca FANATIK, Don Giovanni.

