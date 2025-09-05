Giovanni Becali a dat verdictul după ce Ianis Hagi a refuzat o ofertă din La Liga și a semnat cu Alanyaspor: „Turcii au alte standarde de plată”

După luni întregi de speculații, Ianis Hagi a semnat, în sfârșit, cu noua echipă. , iar Giovanni Becali a analizat în direct transferul, în emisiunea Don Giovanni.

Ce spune Giovanni Becali despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia

, acum, odată cu transferul la Alanyaspor. Fotbalistul are nevoie de câteva săptămâni bune de pregătire, întrucât din iunie a rămas fără echipă.

Giovanni Becali e de părere că transferul lui Ianis Hagi e unul de bun augur. Impresarul cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia. Fotbalistul român a primit o ofertă și din Spania, de la nou-promovata Elche, însă ibericii nu au putut să îi satisfacă pretențiile salariale.

Giovanni Becali: „A avut mai multe oferte. Cred că a ales bine”

„Cred că a ales o echipă bună, nu foarte bună, dar bună. E o echipă modernă, una dintr-o zonă aproape de Antalya. Sper să reușească acolo. Sper să revină și la echipa națională prin antrenamentele de care are nevoie. O lună, două va dura.

A avut mai multe oferte, a refuzat mai multe. Au fost și câteva oferte serioase, dar nu s-au legat. Sper ca aici Ianis să reușească. El aici s-a născut. E bine pentru echipa națională și pentru el. Are și el acum o familie.

Turcii au standarde de plată, față de Elche, care e o echipă ce luptă pentru supraviețuirea în La Liga. Pentru fotbalul românesc, eu cred că a ales bine”, a declarat impresarul Giovanni Becali, în direct și în exclusivitate, la emisiunea marca FANATIK, Don Giovanni.