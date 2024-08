Cristi Coste a purtat un dialog în direct cu Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA, în care impresarul a „dat din casă” și a prezentat bonusurile din contractele lui Dennis Man și Valentin Mihăilă de la Parma.

Giovanni Becali a dezvăluit bonusurile uriașe pe care Man și Mihăilă le au la Parma: „Să nu le ducă nimeni grija”

Giovanni Becali a pornit o discuție amplă despre jucătorii Dennis Man și Valentin, ambii fiind legitimați la Parma, în sezonul recent încheiat, lucru ce a dus la o .

ADVERTISEMENT

Renumitul impresar român a fost ironic la adresa persoanelor din România care nu știu cu exactitate salariile jucătorilor, Giovanni afirmând că atât Dennis Man, cât și Valentin Mihăilă au un salariu pe măsură și totodată bonusuri realizabile.

„Am văzut că Dennis Man este fotbalistul cu cel mai mare salariu din Italia..o fi adevărat. Mă uit la ‘săracul’ Valentin Mihăilă și are 450.000 de euro, când el a început cu 700.000 la Parma și a jucat 3 ani jumătate cu 700.000, iar acum are 450.000.

ADVERTISEMENT

Dacă Dennis a reînnoit și a făcut un alt contract, mult mai mic, și a ajuns la o cifră pe care o știu, dar nu pot să o divulg. Presa nu e prea departe de ce câștigă. Despre Mihăilă, dacă el avea 700.000 timp de 3 ani jumătate, în fiecare an..acum ia 450.000, a mai dat de la el?Dacă el s-a dus cu 700.000 la Parma, acum ce a făcut, a dat înapoi? Ce a făcut? A dat autogol în fiecare meci? Ce a făcut?”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„Să nu-i plângă nimeni pe jucători”

Moderatorul emisiunii, Cristi Coste, a menționat suma spusă de FANATIK, a , impresarul confirmând acest lucru și totodată a cerut să nu-i plângă nimeni pe jucători.

ADVERTISEMENT

„Ești aproape, aproape, dar nu uita că ambii jucători, atât Dennis, cât și Mihăilă, mai au 5 bonusuri în contract, care le pot aduce încă cel puțin 200-300.000 de euro. Sunt bonusuri pentru 12 goluri, assist+gol, asta înseamnă 8 lovituri de colț pe care le bat băieții și încă 4 goluri.

Un alt bonus e următorul, să joace 20 de meciuri, în care să evolueze câte 45 de minute. Au mai multe premii din care pot sa adune 250-300.000 de euro. Să nu-i plângă nimeni pe jucători.

ADVERTISEMENT

Dacă Florin Tănase are in România 450.000, Mihăilă are la Parma tot la fel? Cam cât crezi că poate să aibă Tănase (n.r 350.000)? Cu bonusuri și premii se duce acolo”, a completat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Becali, COMENTARIU SPUMOS despre SALARIILE lui Dennis Man și Valentin Mihăilă