Giovanni Becali a dezvăluit ce comision a încasat la transferul lui Răducioiu la Milan: ”Erau două pachețele”. Berlusconi, ca Gigi Becali! Exclusiv

Agentul Ioan Becali a mărturisit la ”Giovanni Show” că nu a interacționat cu patronul marii echipe a lui AC Milan, Silvio Berlusconi, doar s-au intersectat pentru scurt timp când a mers să-și ia comisionul de la transferul lui Florin Răducioiu.

Ce comision a încasat Giovanni Becali la transferul lui Răducioiu la Milan

Giovanni Becali a povestit că marea feblețe a lui Silvio Berlusconi a fost atacantul muntenegrean Dejan Savicevic. A fost unul dintre jucătorii pentru care a trecut peste antrenori și l-a impus titular la AC Milan.

”Nu l-am cunoscut pe Berlusconi. L-am văzut o dată la Milan, exact când îmi luam comisionul de la Răducioiu. (n.r. – Cât ai luat atunci?) Erau bani frumoși. (n.r. – Ai luat cu valiza?) Nu, erau două pachețele. Erau lire pe timpul ăla, nu erau dolari.

Berlusconi era un timp extraordinar, era cu Galliani. Mergea cu elicopterul în baza sportivă, îl lua pe Savicevic. Capello când a venit la Milan, Savicevic dădea în mingea și punea mâinile la șolduri. Capello a zis că pentru asta nu-l bagă. L-a chemat imediat pe Capello și i-a zis: ‘De azi înainte echipa începe cu Savicevic’”, a declarat el, la .

Berlusconi one-man-show la AC Milan, la fel ca Gigi Becali la FCSB

În timp ce moderatorul Horia Ivanovici a spus clar că Silvio Berlusconi se băga peste antrenori, făcea echipa și chiar indica schimbările, Ioan Becali a precizat că acesta nu insista decât pentru 2-3 jucători.

”(n.r. – Am înțeles că , făcea echipa) Nu știu dacă se băga chiar așa, poare unu, doi jucători. Avea feblețile lui. Dar erau antrenori care aveau tacticile lor. Impunea 2-3 jucători în echipă, dar nu toată echipa.

Nu știu dacă făcea schimbări că de multe ori era în avioane, în politică. Singurul președinte domn și corect era Moratti. Îl simpatiza pe Recoba, dar nu ca să-l bage. Îl chema din doi în doi ani să-i mărească înțelegerea.

(n.r. – Care a fost mai mare, Moratti sau Berlusconi?) Berlusconi a fost mai mare. Și Moratti a fost mare, dar Berlusconi a fost numărul 1. El dacă nu ia Milan, nu ajunge cine e. Exact ca Bernard Tapie care a luat Olympique Marseille și și-a căutat beleaua”, a spus Becali, la ”Giovanni Show”.