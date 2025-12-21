Giovanni Becali a dezvăluit cine e fotbalistul român al anului: “E tânăr, poate să prindă un contract ca lumea”

ADVERTISEMENT

Anul 2025 se apropie de final, iar cele mai importante premii individuale în fotbalul românesc au fost acordate. Giovanni Becali a spus totul despre jucătorul pe care îl consideră cel mai bun român din 2025.

Giovanni Becali s-a convins. Pe cine a numit fotbalistul român al anului

Carisma, dar mai ales prestațiile sale din tricoul echipei naționale a României și al clubului Rayo Vallecano din La Liga i-au adus lui Andrei Rațiu premii individuale care îi fac cu adevărat cinste.

fundașul lateral român a fost recompensat ulterior cu titlul de . Giovanni Becali crede că Rațiu va prinde în cele din urmă un transfer important în viitorul apropiat.

„Cred că da, el este. În lipsă de altceva, e Rațiu. În lipsa lui Dennis. Dennis și-a revenit prea târziu. Dacă ar fi început ca lumea la Parma, continua cu asta aici, probabil că Dennis cucerea din nou primul loc. Rațiu e un fundaș bine făcut, joacă în La Liga. Nu l-am cunoscut niciodată, dar e tânăr, are 27 de ani, poate să prindă un contract ca lumea!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cum l-a caracterizat Giovanni Becali pe fotbalistul român al anului

Andrei Rațiu, cel care , are o poveste de viață extrem de interesantă. Giovanni Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului.

„A fost cel mai constant. A avut meciuri extraordinare, a avut și meciuri unde în ultimul timp n-a mai dat randamentul care îl dădea la început în echipa națională, adică la turneul final, la Europene, după aceea în grupă când ne-am calificat primii la Nations League. Dar în ultimele, mai puțin decât făcuse înainte.

E un fundaș cu valențe ofensive. Se caută asta. Uită-te la Liverpool, la Kerkez. Viteză, stâng bun, atac. Este un fel de Borza, născut la Budapesta, dar poate cu puțină viteză mai bună decât Borza”, a mai spus impresarul la emisiunea „Giovanni Show”.

18 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu în acest moment

2030 este anul în care expiră înțelegerea sa cu Rayo Vallecano, după cea mai recentă prelungire de contract